Bocas del Toro bajo alerta: crece el número de familias afectadas a más de 1,600

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) advirtió este lunes que las lluvias que afectan al país podrían prolongarse más allá del 15 de julio, fecha hasta la que se mantiene vigente el aviso meteorológico emitido por las autoridades, debido a la influencia de la onda tropical número 24 y a la saturación de los suelos en varias regiones del país.

Durante una entrevista en TVN Noticias, la subdirectora de Sinaproc, Malitzie Rivera, explicó que, aunque el aviso actual se extiende hasta el 15 de julio, no se descarta que pueda ser ampliado dependiendo del comportamiento de las condiciones meteorológicas.

“Hasta el día 15, tanto las marítimas como las condiciones de lluvia. Y no se descarta de que esto puede extenderse dependiendo del comportamiento del clima”, afirmó.

Rivera señaló que el país enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad, ya que las precipitaciones de los últimos días han dejado los suelos completamente saturados, incrementando el riesgo de deslizamientos de tierra, crecidas de ríos e inundaciones.

“No es la cantidad que caiga sino lo constante que se dé esta lluvia y que va saturando el suelo. Entonces, como cuando usted tiene una esponja, que ella llega a un punto donde ya comienza a ceder y vamos a comenzar a ver deslizamientos de tierra, vamos a comenzar a ver incrementos en los niveles de los ríos ”, explicó.

La funcionaria indicó que la vigilancia ya no se limita a Bocas del Toro y la comarca Ngäbe-Buglé, sino que también se mantiene sobre toda la provincia de Veraguas, además de Colón, Panamá, Panamá Oeste, Darién y la comarca Guna Yala.

En cuanto a las afectaciones, Rivera informó que el número de familias perjudicadas en Bocas del Toro continúa en aumento. Precisó que inicialmente se contabilizaron 1,372 viviendas afectadas, pero durante el fin de semana se sumaron entre 250 y 290 familias adicionales.

“Estamos hablando de más de 1,600 familias afectadas en solamente el fin de semana”, detalló.

Asimismo, informó que durante la madrugada de este lunes se registró un deslizamiento de tierra en la provincia de Colón. Aunque el incidente no dejó víctimas ni personas heridas, varias familias deberán ser reubicadas por encontrarse en un área considerada de alto riesgo.

Rivera también alertó sobre la combinación de las fuertes lluvias con el aviso por oleajes máximos vigente para el Caribe panameño, situación que podría agravar las inundaciones.

“Vamos a tener un mar que no va a permitir que los ríos desagüen y esto va a generar que las condiciones que ya están existiendo o que están actualmente puedan empeorar”, sostuvo.

Ante este panorama, la subdirectora de Sinaproc exhortó a la población, especialmente a quienes residen cerca de ríos, quebradas o laderas, a prepararse con anticipación y no esperar a que el agua ingrese a las viviendas para evacuar.

“Yo diría que ni tan siquiera esperar a que el agua se comience a salir. Si yo sé que yo vivo próxima a una quebrada, a un canal, a un río o a cualquier cuerpo de agua, yo debo tomar desde ya las medidas preventivas”, manifestó.

Además, recomendó mantener lista la mochila de 72 horas con agua, alimentos, medicamentos y documentos personales, evitar visitar ríos y playas mientras se mantengan las alertas y permanecer atentos a los avisos oficiales emitidos por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).