China justifica controles a barcos con bandera panameña y no confirma reuniones bilaterales

El Gobierno chino defendió este lunes las inspecciones realizadas a buques de bandera panameña en sus puertos, atribuyéndolas a “múltiples incidentes de seguridad” registrados desde comienzos de año, aunque evitó confirmar las reuniones bilaterales que Panamá anunció para esta semana en territorio chino, reportó la agencia EFE. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, declaró en rueda de prensa que, según datos oficiales, los barcos panameños representaron cerca del 20% de las llegadas de buques extranjeros entre enero y julio, pero concentraron alrededor del 50% de los accidentes y de las muertes y desapariciones vinculadas a esos sucesos. “Las inspecciones de supervisión portuaria son una medida importante para garantizar la seguridad de la navegación y la limpieza del entorno marítimo”, afirmó Lin, subrayando que los controles se realizan “de acuerdo con la ley y las normas” y en cumplimiento de las convenciones internacionales.

Tensión

Las declaraciones se producen tras las críticas de Estados Unidos y Panamá en la 137ª reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI), donde ambos países denunciaron que China habría adoptado medidas punitivas contra buques panameños por motivos políticos y pidieron reforzar los mecanismos para evitar la politización del comercio marítimo. El Gobierno panameño anunció a comienzos de julio que funcionarios de ambos países se reunirán del 16 al 18 de este mes en China para tratar la detención de buques y la renovación del acuerdo bilateral de transporte marítimo. Pekín, sin embargo, no ha confirmado hasta ahora esos contactos. El canciller Javier Martínez-Acha durante una entrevista con Radio Panamá comentó que el diferendo con China se encuentra actualmente en una etapa técnica y adelantó que se espera una misión para abordar el tema, una vez el mandatario José Raúl Mulino lo autorice. “La intención es que los dos países se pongan de acuerdo en los criterios técnicos”, afirmó Martínez-Acha, al destacar que Panamá ha mejorado su desempeño en materia marítima tras recibir un incremento en su calificación por parte del Paris MoU, organismo encargado de supervisar el control de buques en puertos europeos. El canciller señaló que no tiene sentido que Panamá mantenga diferencias en esta materia cuando los mismos barcos que operan en puertos europeos también lo hacen en puertos chinos. “Queremos desescalar esto, tenemos la intención, mañana yo recibo al nuevo embajador de la República Popular China, presenta sus propias cartas credenciales y esperemos que podamos salir adelante. Siempre desde el respeto mutuo, siempre respetando nuestra constitución y siempre con los intereses de Panamá con prioridad”, expresó. El convenio, firmado en 2017 tras el establecimiento de relaciones diplomáticas y renovado en 2021 por cinco años, concede a la flota mercante panameña trato de “Nación Más Favorecida” en puertos chinos, con beneficios como tarifas preferenciales y trámites más ágiles.