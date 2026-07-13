China justifica controles a barcos con bandera panameña y no confirma reuniones bilaterales

El Gobierno chino defendió este lunes las inspecciones realizadas a buques de bandera panameña en sus puertos, atribuyéndolas a 'múltiples incidentes de seguridad' registrados desde comienzos de año, aunque evitó confirmar las reuniones bilaterales que Panamá anunció para esta semana en territorio chino, reportó la agencia EFE. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian, declaró en rueda de prensa que, según datos oficiales, los barcos panameños representaron cerca del 20% de las llegadas de buques extranjeros entre enero y julio, pero concentraron alrededor del 50% de los accidentes y de las muertes y desapariciones vinculadas a esos sucesos. <i><b>'Las inspecciones de supervisión portuaria son una medida importante para garantizar la seguridad de la navegación y la limpieza del entorno marítimo'</b></i>, afirmó Lin, subrayando que los controles se realizan 'de acuerdo con la ley y las normas' y en cumplimiento de las convenciones internacionales.