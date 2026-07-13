Lucy Molinar revela red de títulos falsificados en Meduca: ‘La cifra es inmensa’

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló que las investigaciones por presuntas irregularidades dentro del Ministerio de Educación (Meduca) continúan creciendo y que las denuncias por diplomas falsificados ya superan ampliamente los 401 casos que inicialmente habían sido remitidos a las autoridades.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, la titular del Meduca explicó que, tras las primeras investigaciones, muchas personas comenzaron a denunciar nuevos casos, lo que incrementó considerablemente el número de expedientes.

“Nosotros habíamos presentado 401 casos y sentíamos que ya con eso cerrábamos. Al final la gente tomó confianza y, al tener confianza, comenzó a denunciar. La cifra es inmensa... tal vez multiplica por varias veces esa cantidad”, afirmó.

Molinar señaló que las irregularidades detectadas no se limitan únicamente a títulos universitarios falsificados, sino que también han encontrado personas que presentaron certificados de bachillerato, licenciaturas y maestrías adulteradas para obtener cargos dentro del sistema educativo.

“No puede ser que haya gente que no tiene ni título de bachillerato y aparezca con licenciaturas y maestrías. Falsificaron el de bachillerato, el de licenciatura y hasta el de maestría. Y no es uno ni dos”, expresó.

La ministra indicó que algunos de estos funcionarios incluso ejercían como docentes frente a estudiantes y aseguró que los casos detectados han sido remitidos al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes.

“Cuando la politiquería se toma una institución pasan cosas terribles. Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando redes de manejos irregulares y vamos a tratar de llegar todo lo lejos que se pueda para poner orden”, sostuvo.