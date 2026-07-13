Lucy Molinar revela red de títulos falsificados en Meduca: ‘La cifra es inmensa’

<a href="/tag/-/meta/lucy-molinar">La ministra de Educación, Lucy Molinar</a>, reveló que las investigaciones por presuntas irregularidades dentro del <b>Ministerio de Educación (Meduca) </b>continúan creciendo y que las<b> denuncias por diplomas falsificados ya superan ampliamente los 401 casos</b> que inicialmente habían sido remitidos a las autoridades.Durante una entrevista en Telemetro Reporta, la titular del Meduca explicó que, tras las primeras investigaciones, muchas personas comenzaron a denunciar nuevos casos, lo que incrementó considerablemente el número de expedientes.<i><b>'Nosotros habíamos presentado 401 casos y sentíamos que ya con eso cerrábamos. Al final la gente tomó confianza y, al tener confianza, comenzó a denunciar. La cifra es inmensa... tal vez multiplica por varias veces esa cantidad'</b></i>, afirmó.Molinar señaló que las irregularidades detectadas no se limitan únicamente a títulos universitarios falsificados, sino que también han encontrado<b> personas que presentaron certificados de bachillerato, licenciaturas y maestrías adulteradas para obtener cargos dentro del sistema educativo.</b><i><b>'No puede ser que haya gente que no tiene ni título de bachillerato y aparezca con licenciaturas y maestrías. Falsificaron el de bachillerato, el de licenciatura y hasta el de maestría. Y no es uno ni dos'</b></i><b>, </b>expresó.La ministra indicó que algunos de estos funcionarios incluso ejercían como docentes frente a estudiantes y aseguró que los casos detectados han sido remitidos al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes.<i>'</i><i><b>Cuando la politiquería se toma una institución pasan cosas terribles. Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando redes de manejos irregulares y vamos a tratar de llegar todo lo lejos que se pueda para poner orden'</b></i><b>,</b> sostuvo.