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Lucy Molinar revela red de títulos falsificados en Meduca: ‘La cifra es inmensa’

La ministra indicó que algunos de estos funcionarios incluso ejercían como docentes frente a estudiantes.
La ministra indicó que algunos de estos funcionarios incluso ejercían como docentes frente a estudiantes. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 13/07/2026 09:49
La ministra de Educación aseguró que las denuncias por títulos académicos falsificados continúan aumentando y reveló que la cifra ya multiplica varias veces los 401 expedientes presentados inicialmente

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La ministra de Educación, Lucy Molinar, reveló que las investigaciones por presuntas irregularidades dentro del Ministerio de Educación (Meduca) continúan creciendo y que las denuncias por diplomas falsificados ya superan ampliamente los 401 casos que inicialmente habían sido remitidos a las autoridades.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, la titular del Meduca explicó que, tras las primeras investigaciones, muchas personas comenzaron a denunciar nuevos casos, lo que incrementó considerablemente el número de expedientes.

“Nosotros habíamos presentado 401 casos y sentíamos que ya con eso cerrábamos. Al final la gente tomó confianza y, al tener confianza, comenzó a denunciar. La cifra es inmensa... tal vez multiplica por varias veces esa cantidad”, afirmó.

Molinar señaló que las irregularidades detectadas no se limitan únicamente a títulos universitarios falsificados, sino que también han encontrado personas que presentaron certificados de bachillerato, licenciaturas y maestrías adulteradas para obtener cargos dentro del sistema educativo.

“No puede ser que haya gente que no tiene ni título de bachillerato y aparezca con licenciaturas y maestrías. Falsificaron el de bachillerato, el de licenciatura y hasta el de maestría. Y no es uno ni dos”, expresó.

La ministra indicó que algunos de estos funcionarios incluso ejercían como docentes frente a estudiantes y aseguró que los casos detectados han sido remitidos al Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Cuando la politiquería se toma una institución pasan cosas terribles. Seguimos encontrando títulos falsos, seguimos encontrando redes de manejos irregulares y vamos a tratar de llegar todo lo lejos que se pueda para poner orden”, sostuvo.

Nueva Ley de Educación

En la entrevista, Molinar también informó que el proceso para elaborar una nueva Ley Orgánica de Educación continúa avanzando.

Explicó que la semana pasada el Meduca recibió las dos últimas propuestas pendientes: una presentada por un grupo de gremios docentes y otra por organizaciones de la sociedad civil.

Según indicó, el siguiente paso será convocar una segunda ronda de reuniones con todos los sectores que han participado en la consulta para presentar una versión que incorpore los aportes considerados viables.

La ministra reconoció que el proceso ha tomado más tiempo del previsto porque buscan evitar errores en una legislación que reemplazaría una norma con cerca de ocho décadas de vigencia.

“Nos hemos tomado un tiempo largo porque necesitamos no equivocarnos”, manifestó.

Asimismo, advirtió que el proyecto final probablemente no satisfará a todos los sectores.

“Nadie va a quedar contento con lo que vamos a presentar, porque hay gente que está cuidando espacios y otros quieren su pedacito del tema. A nosotros nos toca mirar orgánicamente el sistema para que funcione y crear una institución sólida que ponga al estudiante primero”, concluyó.

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