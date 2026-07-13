CSS pagará más de $1.2 millones en turnos y bonos adeudados a médicos residentes e internos

La Caja de Seguro Social (CSS) inició el pago de más de $1.2 millones correspondientes a turnos y bonos adeudados a médicos internos y residentes, obligaciones acumuladas entre los años 2022 y 2025.

Según informó la institución este lunes 13 de julio, los desembolsos comenzaron a realizarse y continuarán durante los próximos días, luego de completar la revisión de expedientes y los trámites presupuestarios, administrativos y legales requeridos.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que parte de estas obligaciones provienen de administraciones anteriores y permanecieron pendientes debido a la entrega tardía, incompleta o falta de validación de la documentación necesaria.

“Resulta preocupante que, en 2026, la institución deba destinar más de B/.1.2 millones para pagar turnos y bonos pendientes desde 2022”, manifestó Mon Vásquez, al señalar que fue necesario reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios para concretar los pagos.

La CSS indicó que, además de este desembolso de un millón 264 mil 830 dólares, pagó un millón 661 mil 930 dólares con 66 centésimos por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como salarios de vigencias expiradas. También informó que ha completado más del 80 % de las actualizaciones por cambios de categoría y los respectivos pagos retroactivos.

Para atender la situación, la Dirección General conformó una comisión integrada por la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos, el Departamento Nacional de Docencia e Investigación y la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá, con el objetivo de revisar individualmente los expedientes y determinar los montos pendientes.

La institución sostuvo que los retrasos no obedecieron a falta de recursos económicos, sino, en muchos casos, a la presentación tardía o incompleta de planillas, certificaciones y otros documentos requeridos para procesar los pagos.

Incluso, señaló que hasta hace pocos días continuaban recibiéndose planillas correspondientes al último trimestre de 2025 y al primer trimestre de 2026.

Ante esta situación, la CSS anunció que, en adelante, los médicos residentes e internos, así como los jefes de servicio encargados de certificar los turnos, deberán presentar y validar toda la documentación dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, conforme a los procedimientos institucionales.

Además, la entidad realizará auditorías sobre los pagos acumulados entre 2022 y 2024 para identificar las causas de los retrasos, establecer posibles responsabilidades administrativas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La CSS también advirtió que, cuando los atrasos en pagos o las afectaciones a los servicios sean consecuencia del incumplimiento de los procedimientos administrativos por parte de funcionarios responsables, se iniciarán las investigaciones correspondientes y podrán aplicarse las medidas disciplinarias previstas en la ley.