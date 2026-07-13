CSS pagará más de $1.2 millones en turnos y bonos adeudados a médicos residentes e internos

<b>La <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a> </b>inició el pago de más de <b>$1.2 millones</b> correspondientes a turnos y bonos adeudados a médicos internos <b>y residentes</b>, obligaciones acumuladas entre los años 2022 y 2025.Según informó la institución este lunes 13 de julio, los desembolsos comenzaron a realizarse y continuarán durante los próximos días, luego de completar la revisión de expedientes y los trámites presupuestarios, administrativos y legales requeridos.El director general de la CSS<b>, <a href="/tag/-/meta/dino-mon">Dino Mon Vásquez</a></b>, explicó que parte de estas obligaciones provienen de administraciones anteriores y permanecieron pendientes debido a la entrega tardía, incompleta o falta de validación de la documentación necesaria.<i>'Resulta preocupante que, en 2026, la institución deba destinar más de B/.1.2 millones para pagar turnos y bonos pendientes desde 2022'</i>, manifestó Mon Vásquez, al señalar que fue necesario reconstruir expedientes, solicitar certificaciones, verificar planillas y realizar ajustes presupuestarios para concretar los pagos.La CSS indicó que, además de este desembolso de <b>un millón 264 mil 830 dólares</b>, pagó <b>un millón 661 mil 930 dólares con 66 centésimos </b>por turnos correspondientes a 2024 y 2025, así como <b>salarios de vigencias expiradas</b>. También informó que ha completado más del <b>80 % </b>de las actualizaciones por cambios de categoría y los respectivos pagos retroactivos.Para atender la situación, la Dirección General conformó una comisión integrada por la Dirección Ejecutiva Nacional de Recursos Humanos, el Departamento Nacional de Docencia e Investigación y la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos de Panamá, con el objetivo de revisar individualmente los expedientes y determinar los montos pendientes.<b>La institución sostuvo que los retrasos no obedecieron a falta de recursos económicos</b>, sino, en muchos casos, a la presentación tardía o incompleta de planillas, certificaciones y otros documentos requeridos para procesar los pagos.Incluso, señaló que hasta hace pocos días continuaban recibiéndose planillas correspondientes al último trimestre de 2025 y al primer trimestre de 2026.Ante esta situación, la CSS anunció que, en adelante, los médicos residentes e internos, así como los jefes de servicio encargados de certificar los turnos, deberán presentar y validar toda la documentación dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, conforme a los procedimientos institucionales.Además, la entidad realizará auditorías sobre los pagos acumulados entre 2022 y 2024 para identificar las causas de los retrasos, establecer posibles responsabilidades administrativas y evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.La CSS también advirtió que, cuando los atrasos en pagos o las afectaciones a los servicios sean consecuencia del incumplimiento de los procedimientos administrativos por parte de funcionarios responsables, se iniciarán las investigaciones correspondientes y podrán aplicarse las medidas disciplinarias previstas en la ley.