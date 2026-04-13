CSS desembolsa $1.2 millones para el pago atrasado a médicos internos y residentes

La Caja de Seguro Social (CSS) reaccionó ante los reclamos por pagos atrasados a médicos internos y residentes y anunció el inicio de una revisión detallada de planillas, en un intento por destrabar un problema que se arrastra desde hace varios años.

En un comunicado oficial divulgado este lunes, la entidad confirmó que ha sostenido reuniones con representantes de la Federación Nacional de Médicos Residentes e Internos (FENAMERI), con el objetivo de identificar las fallas en el sistema y acelerar los desembolsos pendientes.

El diagnóstico, según la CSS, apunta a problemas administrativos más que presupuestarios.

Entre las principales causas figuran la entrega tardía de planillas, la falta de firmas en los controles de asistencia y registros incompletos sobre el cumplimiento de turnos.

Estas irregularidades, explican, han frenado la tramitación de pagos y generado una acumulación de pendientes que se remonta a febrero de 2020.

Aun así, la institución asegura haber avanzado en la regularización. De acuerdo con el comunicado, ya se ha desembolsado aproximadamente $1.2 millones, incluso en casos que no correspondían a la actual administración ni estaban contemplados dentro del presupuesto de 2025.

Para intentar ordenar el proceso, la CSS implementó medidas extraordinarias.

Entre ellas, habilitó nuevos plazos para la entrega de planillas vencidas especialmente las anteriores a 2025 y estableció mecanismos que permiten procesar pagos fuera de término correspondientes al año pasado.

Además, anunció que se revisarán una por una las planillas devueltas o retenidas, con el fin de verificar fechas de entrega y proceder con los pagos en los casos que cumplieron con los requisitos.

Pese a estos avances, la entidad admitió que persisten retrasos puntuales, sobre todo en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, donde aún se reportan entregas tardías.

No obstante, sostiene que en la mayoría de las unidades ejecutoras el proceso se desarrolla con niveles adecuados de cumplimiento.

La CSS cerró su pronunciamiento reiterando su compromiso con la transparencia, la eficiencia administrativa y el cumplimiento de sus obligaciones con el personal médico, mientras busca recuperar la confianza en medio de una situación que ha generado malestar en el sector.