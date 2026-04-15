Planta de Mendoza opera al 75% tras incidente en toma de agua cruda

El Canal de Panamá informó que la Planta Potabilizadora de Mendoza, ubicada en la provincia de Panamá Oeste, opera al 75% de su capacidad debido a afectaciones registradas en la toma de agua cruda.

Según el comunicado oficial, la situación se detectó recientemente, lo que motivó la movilización inmediata del personal técnico hacia el área afectada. Desde entonces, los equipos mantienen trabajos y coordinaciones para restablecer la operación total de la instalación.

La Autoridad del Canal de Panamá detalló que, de acuerdo con evaluaciones preliminares, la planta podría recuperar el 100% de su capacidad operativa el día de mañana, jueves 16 de abril, siempre que las condiciones técnicas se mantengan favorables.

“Desde el momento en que se detectó la situación, personal técnico del Canal de Panamá se trasladó de inmediato al lugar”, indicó la entidad.

La institución ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes que esta situación pueda causar y reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre cualquier actualización relevante.