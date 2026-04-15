Planta de Mendoza opera al 75% tras incidente en toma de agua cruda

El <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> informó que la <b>Planta Potabilizadora de Mendoza</b>, ubicada en la provincia de <b><a href="/tag/-/meta/provincia-de-panama-oeste">Panamá Oeste</a></b>, opera al <b>75%</b> de su capacidad debido a afectaciones registradas en la toma de agua cruda.Según el comunicado oficial, <b>la situación se detectó recientemente, lo que motivó la movilización inmediata del personal técnico hacia el área afectada.</b> Desde entonces, los equipos mantienen trabajos y coordinaciones para restablecer la operación total de la instalación.La <b><a href="/tag/-/meta/acp-autoridad-del-canal-de-panama">Autoridad del Canal de Panamá</a></b> detalló que, de acuerdo con evaluaciones preliminares, <b>la planta podría recuperar el 100% de su capacidad operativa el día de mañana</b>, jueves 16 de abril, siempre que las condiciones técnicas se mantengan favorables.<i>'Desde el momento en que se detectó la situación, personal técnico del Canal de Panamá se trasladó de inmediato al lugar'</i>, indicó la entidad.La institución ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes que esta situación pueda causar y reiteró su compromiso de mantener informada a la población sobre cualquier actualización relevante.