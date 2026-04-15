Manufactura en zonas especiales supera los $50 millones a febrero; activan plataforma de inversiones

El comportamiento de las exportaciones de manufactura en los regímenes especiales de Panamá durante el primer bimestre de 2026 arroja un escenario de contrastes: una recuperación moderada en el corto plazo, pero una distancia considerable frente a los picos históricos recientes.

Según cifras de la Oficina de Inteligencia Comercial (Intelcom), el sector alcanzó los $53.2 millones entre enero y febrero, lo que supone un crecimiento del 4.7% respecto a los $50.8 millones del mismo periodo en 2025. Este avance, aunque positivo, se mantiene lejos de los $146.8 millones registrados en el excepcional primer bimestre de 2024.

Sin embargo, el análisis técnico de Intelcom subraya una tendencia de estabilidad al observar que, en el periodo 2022-2026, la evolución de los datos permite apreciar “un valor por encima de los $50 millones anuales para los dos primeros meses de cada año”, consolidando un piso operativo para la industria de valor agregado.

El análisis de estos indicadores no puede aislarse del entorno macroeconómico global y local. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), citados en una reciente publicación de este medio, revelan un cambio de ciclo en el flujo de capitales; tras tres años (2022-2024) donde la Inversión Extranjera Directa (IED) superó holgadamente los $2,000 millones anuales, el 2025 marcó una contracción del 63%, situándose en $905 millones.

Esta caída, comparada con los $2,454 millones captados en 2024, pone de relieve la importancia de fortalecer plataformas de competitividad como Panamá Pacífico para revertir la tendencia y dinamizar la reinversión de capitales.

Esto considerando que el principal objetivo del Área Económica Especial de Panamá Pacífico es la atracción de inversiones directas extranjeras y la generación de empleos en el país. Panamá Pacífico cuenta hasta la fecha con más de 410 empresas registradas, con una inversión que supera los $700 millones.

Un impulso al ‘networking y la vitrina empresarial

Ante este escenario, la Asociación de Empresas del Área Panamá Pacífico (Adedapp) llevó a cabo su la XIV ExpoFeria, este 15 de abril, como una herramienta de gestión estratégica para el ecosistema empresarial.

Marisín Correa, presidenta de Adedapp, sostiene una “expectativa optimista acerca de los negocios”, enfatizando que el impacto de esta zona económica especial trasciende sus fronteras físicas, integrando a empresas externas y proveedores locales en una cadena de valor compartida.

Esta visión de crecimiento es respaldada por el administrador de la Agencia Panamá Pacífico, Javier Suárez Pinzón, quien define la labor institucional como la entrega de una “estructura adecuada para que las empresas puedan seguir creciendo y mover la economía”.

Finalmente, el análisis sectorial sugiere que la sostenibilidad del modelo depende de la articulación entre inversión, logística y turismo.

La integración de Panamá Pacífico en la oferta turística nacional, como propuso Lisa De Dianous de Klassic Travel, junto con el respaldo institucional de autoridades como la gobernadora Marylin Vallarino de Sellhorn, apunta a una estrategia de “alianzas estratégicas” para mitigar los embates del mercado global.

En conclusión, mientras la manufactura bajo regímenes especiales demuestra capacidad de sostenimiento sobre los $50 millones bimestrales, el gran reto país para 2026 reside en traducir este dinamismo operativo en una recuperación de los niveles de inversión que caracterizaron el bienio anterior.