La Premio Nobel Rigoberta Menchú pide ‘callarse frente a las armas nucleares y el odio’

La activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz (1992), <b><a href="/tag/-/meta/rigoberta-menchu">Rigoberta Menchú</a></b>, hizo un llamado este miércoles 15 de abril a <i><b>'no callarse frente a las armas, las armas nucleares, la intolerancia y el odio'</b></i>, en el marco de un foro internacional sobre sostenibilidad que se celebrará hasta este jueves en Santo Domingo.<i>'No podemos callarnos frente a las armas, las armas nucleares, la intolerancia, el odio, el bullying, el racismo, las discriminaciones',</i> indicó Menchú, quien advirtió que <i>'ahí está el nuevo colonialismo y la esclavitud contemporánea'</i>.En su intervención en la inauguración de la ExpoSostenible 2026, reivindicó que los países de América Latina necesitan una <i>'profunda estabilidad y unión entre la diversidad'</i>, a la par de que si no <i>'afianzan la identidad nacional'</i> tendrán <i>'dificultades para jugar un rol digno en el concierto de las naciones'</i>.La activista indígena, quien recibió en 1992 el <b><a href="/tag/-/meta/premio-nobel">Premio Nobel de la Paz</a></b> por su <b>lucha por la justicia social y la reconciliación basada en el respeto a los derechos de los pueblos indígenas</b>, también abordó temas como la paz, el poder de la sociedad civil y la sostenibilidad, así como puso en valor la colaboración entre el sector privado y el público.<i>'No en todas partes se proclama la alianza entre sector privado, sector público, gobierno, instituciones de Estado y sociedad civil'</i>, indicó Menchú en referencia a la <b>República Dominicana</b>, país en el que se celebra este foro que reúne a empresarios, representantes gubernamentales, organismos internacionales, académicos y emprendedores, de acuerdo con un comunicado de la organización.La activista señaló que la sociedad civil <i>'necesita ser escuchada, proponer y que se tome en cuenta sus propuestas'</i>, además de que se deben buscar soluciones <i>'mancomunadas' </i>de los problemas 'que enfrentamos'.<i>'En la medida que damos una solución a las propuestas sociales realmente logramos que la paz sea cultura'</i>, indicó Menchú en este foro que busca encontrar soluciones<b> 'concretas' </b>frente a los desafíos ambientales, económicos y sociales que enfrenta la República Dominicana y la región, un espacio en el que también participará el expresidente de Ecuador <b>Jamil Mahuad</b>.