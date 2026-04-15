Corte Suprema declara ilegal Lotto y Pega 3

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la norma que regulaba la operación de la lotería electrónica Lotto y Pega 3, en un edicto fechado el 13 de abril, en una decisión que impacta directamente el modelo de juegos administrado por la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).

El fallo deja sin efecto la adenda N° 5 del 24 de febrero de 2023, incorporada al contrato original del 13 de marzo de 2013 entre la LNB y la sociedad Scientific, LLC., sucesora de Scientific Games International Inc. Esta adenda permitió la implementación de las modalidades de juegos electrónicos, entre ellos Lotto y Pega 3.

La demanda fue presentada por el abogado Pedro Meilán, quien cuestionó la legalidad de la modificación contractual que dio paso a estos productos.

La decisión judicial se produce en un contexto en el que la lotería electrónica ya había sido objeto de críticas desde el Ejecutivo. En agosto de 2025, el presidente de la República, José Raúl Mulino, señaló que estos juegos causaban afectaciones a las finanzas de la institución.

“Hace un daño tremendo a la Lotería Nacional de Beneficencia que es de todos los panameños. La Lotto es un negocio privado”, afirmó el mandatario en ese momento.

Mulino también expresó su intención de eliminar estas modalidades y mantener únicamente los sorteos tradicionales, como el dominical, el Miercolito y el Gordito del Zodíaco, al considerar que los juegos electrónicos reducen la rentabilidad de la entidad.

La Lotto y Pega 3 fueron introducidos como productos complementarios a la oferta tradicional de la LNB, con sorteos los martes y sábados. Su implementación incluyó el uso de dispositivos electrónicos para la venta de tiquetes por parte de los billeteros, quienes se mantenían como vendedores exclusivos.

En su momento, las autoridades sostuvieron que estos productos no afectarían la venta de chances y billetes tradicionales, sino que representarían una fuente adicional de ingresos para los vendedores. Sin embargo, el debate sobre su impacto económico y su carácter dentro del mercado de juegos de azar se mantuvo vigente.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia abre ahora un nuevo escenario legal y operativo para la LNB, que deberá evaluar los efectos de la decisión sobre estos productos y el contrato vigente.