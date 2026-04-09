Escándalo en la Caja de Seguro Social: funcionarios simulaban pensiones para pagar deudas personales

La Caja de Seguro Social (CSS) reveló la mañana de este jueves 9 de abril que, tras una investigación interna, detectó la participación de varios servidores públicos en prácticas irregulares dentro del sistema de planillas de la institución.

De acuerdo con el informe, los implicados simulaban pensiones alimenticias para generar descuentos directos en sus salarios.

Además, esos fondos eran utilizados posteriormente para realizar pagos a una mueblería, en lo que se presume funcionaba como un mecanismo fraudulento para saldar deudas personales utilizando indebidamente la planilla institucional.

La CSS calificó esta conducta como una falta grave, además de constituir una clara violación a la ley y a los principios de transparencia que rigen la entidad.

Ante la gravedad de los hechos, la institución aplicó medidas disciplinarias contra los involucrados y presentó las denuncias penales correspondientes ante las autoridades competentes, con el objetivo de que se determinen las responsabilidades.

La entidad reiteró su compromiso con el uso adecuado de los recursos públicos y advirtió que no tolerará este tipo de acciones dentro de su estructura.

Asimismo, la CSS aseguró que continuará fortaleciendo sus controles internos para prevenir y sancionar cualquier irregularidad en sus procesos administrativos.