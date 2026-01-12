Caja de Seguro Social revela esquema de fraude en pensiones

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó denuncias penales ante el Ministerio Público tras descubrir un esquema estructurado de fraude en el otorgamiento de pensiones, que ha generado una lesión económica estimada en más de B/.10 millones y que, hasta el momento, involucra 52 pensiones otorgadas de manera irregular. Según señaló la entidad, las investigaciones internas revelaron la alteración sistemática de registros informáticos y la asignación indebidas de cuotas obrero-patronales, prácticas que permitieron la creación de derechos pensionarios ilegítimos. De ese monto total, entre 3 y 4 millones ya habrán sido pagados, afectando directamente la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Alteraciones sistemáticas y patrón organizado

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que no se trata de errores administrativos aislados, sino de un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado con la participación de funcionarios y terceros externos. Nos encontramos evidencia de una manera consistente de un proceso no regular que de alguna forma se veía una alteración de los registros de cuotas en todo lo que era el sistema de pago de pensiones de la Caja del Seguro Social (...) nos dimos cuenta que iba más allá de un error administrativo sino que era ya alteraciones que evidencian definitivamente un patrón y un comportamiento de fraude dentro de la propia institución”, dijo. Entre las irregularidades detectadas figuran la creación de relaciones laborales inexistentes, incluso usando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.

Impacto económico y pagos ya efectuados