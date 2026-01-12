Caja de Seguro Social revela esquema de fraude en pensiones

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que no se trata de errores administrativos aislados, sino de un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado con la participación de funcionarios y terceros externos.Nos encontramos evidencia de una manera consistente de un proceso no regular que de alguna forma se veía una alteración de los registros de cuotas en todo lo que era el sistema de pago de pensiones de la Caja del Seguro Social (...) nos dimos cuenta que iba más allá de un error administrativo sino que era ya alteraciones que evidencian definitivamente un patrón y un comportamiento de fraude dentro de la propia institución', dijo. Entre las irregularidades detectadas figuran la creación de relaciones laborales inexistentes, incluso usando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.