Fiscal Jorge Ferguson: falta una pieza clave en la investigación por el homicidio de la fiscal Patricia Ossa

El fiscal superior de Homicidio y Femicidio, Jorge Ferguson, calificó como “lamentable” la muerte de la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa y aseguró que, pese al impacto del caso dentro del Ministerio Público, las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.

Durante declaraciones ofrecidas tras la audiencia de imputación, en la que se ordenó la detención provisional del presunto implicado Orlando Cuesta, Ferguson reconoció la dificultad que representa investigar la muerte de una funcionaria de la propia institución.

“Lamentablemente es una compañera, una fiscal del Ministerio Público. Es lamentable y difícil”, expresó el fiscal, al tiempo que reiteró que el Ministerio Público mantiene la objetividad en las pesquisas.

El funcionario ofreció sus declaraciones la mañana de este viernes 22 de mayo en las honrás fúnebres de Ossa en la iglesia Don Bosco, en el corregimiento de Calidonia.

Ferguson indicó que la investigación sigue en curso y confirmó que aún falta una “pieza fundamental” dentro del proceso investigativo, o sea el celular propiedad de Ossa.

“Sí, en efecto, así como se ha establecido, es un elemento, una pieza fundamental dentro de la investigación”, señaló.

El fiscal explicó que uno de los aspectos que mantiene bajo análisis es la forma en que ocurrió el hecho dentro del vehículo propiedad de la fiscal, donde también se encontraba Cuesta, expareja de Ossa.

De acuerdo con Ferguson, ambos mantenían en común la crianza de una hija de cinco años, elemento que forma parte del contexto evaluado por las autoridades.

El funcionario reiteró que el Ministerio Público continuará desarrollando diligencias y recopilando elementos para determinar las circunstancias del caso y las posibles responsabilidades.