Detención provisional para expareja de la fiscal Patricia Ossa por presunto feminicidio y robo agravado

La investigación por la muerte de la fiscal adjunta Patricia Soledad Ossa tomó un giro aún más contundente luego de que un juez de garantía imputara y ordenara la detención provisional a Orlando Cuesta por los presuntos cargos de feminicidio y robo agravado. Así lo reveló el fiscal Jorge Luis Fergunson Araúz tras la conclusión de la audiencia combo celebrada entre la mañana y la tarde de este 20 de mayo. Durante la audiencia de garantías, el Ministerio Público sostuvo que las pruebas científicas recopiladas descartan por completo cualquier hipótesis accidental y apuntan directamente a una agresión intencional.

Peritajes forenses contradicen versiones difundidas

El fiscal explicó que las experticias realizadas al cadáver de Patricia Ossa y al vehículo donde ocurrió el hecho permitieron establecer con precisión la trayectoria del disparo. Según detalló, los análisis técnicos y balísticos confirmaron que no existió un “forcejeo” ni un disparo accidental, como se había especulado en redes sociales. “Las pruebas científicas permiten concluir que se trató de una agresión directa contra la víctima”, afirmó Fergunson Araúz ante los medios. La funcionaria del Ministerio Público falleció el pasado 18 de mayo tras recibir un impacto de bala. Fue trasladada en estado crítico al Hospital San Miguel Arcángel, donde posteriormente se confirmó su muerte.

Expareja fue imputada por femicidio y robo agravado

Durante la audiencia, la Fiscalía logró que se legalizara la aprehensión del principal sospechoso, identificado como la expareja de la víctima. El juez de garantías formuló los cargos por presunto femicidio y robo agravado, por lo que ordenó la detención provisional del acusado por seis meses mientras avanzan las investigaciones. La decisión judicial se basó en la gravedad de los hechos, los riesgos procesales y los elementos de prueba presentados por la Fiscalía. Además, se confirmó que la audiencia de apelación fue programada para el próximo 2 de junio ante el Tribunal Superior de Apelaciones.

Fiscalía busca celular desaparecido de Patricia Ossa

Uno de los puntos más sensibles de la investigación sigue siendo la desaparición del teléfono celular de la fiscal. El fiscal explicó que la víctima mantenía conversaciones previas al crimen y que ese dispositivo podría contener pruebas fundamentales para esclarecer completamente el caso. De acuerdo con la Fiscalía, el celular podría almacenar mensajes relacionados con antecedentes de violencia entre la víctima y su expareja. Hasta el momento, el equipo no ha sido ubicado por las autoridades.

Existían antecedentes de violencia