Detención provisional para expareja de la fiscal Patricia Ossa por presunto feminicidio y robo agravado

Durante la audiencia, <b>la Fiscalía logró que se legalizara la aprehensión del principal sospechoso</b>, identificado como <b>la expareja de la víctima</b>.El juez de garantías<b> formuló los cargos por presunto femicidio y robo agravado, por lo que</b> <b>ordenó la detención provisional del acusado por seis meses </b>mientras avanzan las investigaciones.La decisión judicial se basó en la gravedad de los hechos, los riesgos procesales y los elementos de prueba presentados por la Fiscalía.Además, <b>se confirmó que la audiencia de apelación fue programada para el próximo 2 de junio ante el Tribunal Superior de Apelaciones</b>.