“Queremos un diálogo y no politiquería”: ministro Moltó sobre conflicto comercial con Costa Rica

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al conflicto comercial que mantiene Panamá con Costa Rica y aseguró que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y no a través de discursos políticos que, en sus palabras, “no nos llevan a ningún lado”.

Moltó destacó que Costa Rica es un país hermano y que ambos gobiernos tienen la capacidad de sentarse en una mesa de conversaciones para encontrar soluciones prácticas, respetando las reglas sanitarias y fitosanitarias que rigen el comercio internacional.

El ministro subrayó que Panamá defenderá su sector productivo y su sistema de control fitosanitario, los cuales han permitido que el país exporte con éxito a mercados exigentes como Europa, Japón, Asia y Estados Unidos.

“El producto panameño tiene buenos estándares y bajo las mismas condiciones, con el respeto debido a la producción y al productor panameño, igual como lo tiene Costa Rica, podemos llegar a soluciones”, afirmó.

Recordó que el origen del conflicto se remonta a la falta de certificación de plantas panameñas por parte de Costa Rica desde hace más de una década, lo que ha limitado la entrada de comerciantes panameños a ese mercado.