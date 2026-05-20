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Economía

“Queremos un diálogo y no politiquería”: ministro Moltó sobre conflicto comercial con Costa Rica

El ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó.
El ministro de Comercio e Industrias Julio Moltó. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 20/05/2026 14:53
El ministro subrayó que Panamá defenderá su sector productivo y su sistema de control fitosanitario, los cuales han permitido que el país exporte con éxito a mercados exigentes como Europa, Japón, Asia y Estados Unidos

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, se refirió al conflicto comercial que mantiene Panamá con Costa Rica y aseguró que las diferencias deben resolverse mediante el diálogo y no a través de discursos políticos que, en sus palabras, “no nos llevan a ningún lado”.

Moltó destacó que Costa Rica es un país hermano y que ambos gobiernos tienen la capacidad de sentarse en una mesa de conversaciones para encontrar soluciones prácticas, respetando las reglas sanitarias y fitosanitarias que rigen el comercio internacional.

El ministro subrayó que Panamá defenderá su sector productivo y su sistema de control fitosanitario, los cuales han permitido que el país exporte con éxito a mercados exigentes como Europa, Japón, Asia y Estados Unidos.

“El producto panameño tiene buenos estándares y bajo las mismas condiciones, con el respeto debido a la producción y al productor panameño, igual como lo tiene Costa Rica, podemos llegar a soluciones”, afirmó.

Recordó que el origen del conflicto se remonta a la falta de certificación de plantas panameñas por parte de Costa Rica desde hace más de una década, lo que ha limitado la entrada de comerciantes panameños a ese mercado.

Moltó insistió en que Panamá no pondrá en riesgo sus exportaciones de piña, café, cacao, puerco y carne hacia distintos destinos internacionales por “terquedades”.

Señaló que el país cumple con los niveles fitosanitarios exigidos por cada nación y espera que Costa Rica actúe de la misma manera.

“Nosotros tenemos que respetar los niveles fitosanitarios de cada una de las naciones así como lo cumplimos para exportar afuera”, agregó.

El ministro recalcó que las relaciones bilaterales entre ambos países han sido históricamente positivas y que existen múltiples áreas de cooperación, como la venta de electricidad a Centroamérica, incluida Costa Rica.

En ese sentido, reiteró que Panamá es un país neutral y de comercio global, que seguirá trabajando en beneficio de su sector productivo y apoyando a los exportadores nacionales.

“Lo único que queremos es seguir con las relaciones bilaterales y comerciales, pero que sean con las mismas condiciones de ambos lados. Nuestras plantas deben tener los mismos requisitos que las de ellos, porque ambos tenemos productos de mucha calidad”, puntualizó.

Moltó también aclaró que no pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Costa Rica, pero sí defender los intereses de los productores panameños, quienes han demostrado que con calidad pueden competir en mercados internacionales.

“Nuestros productores merecen el mismo respeto que el de cualquier país, pero han demostrado que con calidad pueden exportar a Europa, Asia, Estados Unidos, Caribe, etc., igual lo podemos hacer con Costa Rica”, dijo.

El ministro expresó confianza en que ambas naciones podrán superar las diferencias y retomar un camino de cooperación.

“De eso se trata, de sentarnos, ponernos de acuerdo y cumplir las reglas sanitarias y fitosanitarias. En ese sentido yo creo que no debe haber ningún problema. Panamá está esperando y estaremos dispuestos a conversar como un país de comercio, paz y neutral”, concluyó.

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