“Queremos un diálogo y no politiquería”: ministro Moltó sobre conflicto comercial con Costa Rica

Moltó también aclaró que no pretende inmiscuirse en los asuntos internos de Costa Rica, pero sí defender los intereses de los productores panameños, quienes han demostrado que con calidad pueden competir en mercados internacionales. <i><b>'Nuestros productores merecen el mismo respeto que el de cualquier país, pero han demostrado que con calidad pueden exportar a Europa, Asia, Estados Unidos, Caribe, etc., igual lo podemos hacer con Costa Rica'</b></i>, dijo.El ministro expresó confianza en que ambas naciones podrán superar las diferencias y retomar un camino de cooperación. <i><b>'De eso se trata, de sentarnos, ponernos de acuerdo y cumplir las reglas sanitarias y fitosanitarias. En ese sentido yo creo que no debe haber ningún problema. Panamá está esperando y estaremos dispuestos a conversar como un país de comercio, paz y neutral'</b></i>, concluyó.