Caja de Seguro Social desmiente rumores: Atención en Pesé y Ocú continúa con normalidad

La Caja de Seguro Social garantiza servicios de salud en Herrera.
La Caja de Seguro Social garantiza servicios de salud en Herrera. Cedida | CSS
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/02/2026 10:41
La institución reafirma su compromiso con los pacientes y garantiza atención continua en Herrera.

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que los servicios en los Minsa-Capsi de Pesé y Ocú, en Herrera, seguirán funcionando con normalidad, desmintiendo los rumores sobre un supuesto cese de atención.

La institución destacó que, como parte del proceso de integración Minsa–CSS, se busca brindar a la población una atención más eficiente y de mayor calidad, optimizando servicios, evitando duplicidades y fortaleciendo los programas de salud.

Asimismo, la CSS aseguró que la dispensación de medicamentos y servicios fundamentales, como el Servicio de Atención Domiciliaria Integral (SADI), continuará garantizada, reafirmando su compromiso con los pacientes y la comunidad herrerana.

La institución reiteró que en ningún momento se ha contemplado suspender su aporte al Minsa, garantizando que los pacientes seguirán recibiendo atención de alta calidad y acceso a todos los servicios esenciales.

