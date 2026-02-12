Caja de Seguro Social desmiente rumores: Atención en Pesé y Ocú continúa con normalidad

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> confirmó que los servicios en los <b>Minsa-Capsi de Pesé y Ocú</b>, en Herrera, seguirán funcionando con normalidad, desmintiendo los rumores sobre un supuesto cese de atención.La institución destacó que, como parte del proceso de integración <b>Minsa–CSS</b>, se busca brindar a la población una atención más eficiente y de mayor calidad, optimizando servicios, evitando duplicidades y fortaleciendo los programas de salud.