Caja de Seguro Social desmiente rumores: Atención en Pesé y Ocú continúa con normalidad

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó que los servicios en los Minsa-Capsi de Pesé y Ocú, en Herrera, seguirán funcionando con normalidad, desmintiendo los rumores sobre un supuesto cese de atención.

La institución destacó que, como parte del proceso de integración Minsa–CSS, se busca brindar a la población una atención más eficiente y de mayor calidad, optimizando servicios, evitando duplicidades y fortaleciendo los programas de salud.