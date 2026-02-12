Therians en Panamá: quiénes son y por qué preparan un encuentro en el Parque Omar

En redes sociales el término comenzó a circular con fuerza, pero ahora el fenómeno tiene presencia local: en Panamá ya existe una comunidad de Therians que prepara un encuentro en el Parque Omar, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital.

La noticia ha despertado curiosidad y preguntas. ¿Qué significa ser Therian? ¿Se trata de un juego, una tendencia viral o algo más profundo?

¿Qué es un Therian?

Un Therian es una persona que siente una conexión profunda, a nivel espiritual, psicológico o simplemente por identidad, con un animal específico. Algunos aseguran identificarse internamente con lobos, zorros, felinos u otras especies.

No se trata de creer que físicamente son animales, sino de experimentar una identidad o vínculo simbólico con uno. Dentro de la comunidad suelen referirse a ese animal como su “theriotype”.

¿De dónde surge el fenómeno “Therian”?

En los últimos años, el fenómeno ha ganado visibilidad gracias a plataformas como TikTok e Instagram, donde jóvenes comparten videos utilizando máscaras de animales, colas sintéticas y realizando movimientos conocidos como “quadrobics”, que consisten en correr o saltar apoyándose en manos y pies para imitar desplazamientos animales.

Eso sí, la comunidad ha dejado claro que los Therians no tienen relaciones ni defecan en público.

Este tipo de contenido ha impulsado la expansión del movimiento en países como Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Canadá, Reino Unido, Alemania, Brasil y México, y ahora Panamá comienza a aparecer en ese mapa.

¿Por qué usan máscaras?

Las máscaras cumplen varios roles dentro de la comunidad. Permiten representar visualmente al animal con el que cada persona se identifica, ayudan a construir una imagen colectiva y, en muchos casos, brindan anonimato.

Esto último es relevante porque gran parte de quienes participan son menores de edad o prefieren mantener su identidad fuera del escrutinio público.

La reunión que despierta miradas en Panamá

El encuentro previsto el próximo 25 de febrero en el Parque Omar podría convertirse en la primera manifestación visible de los Therians en el país. La expectativa gira en torno a cuántas personas asistirán y cómo reaccionará la ciudadanía ante una expresión juvenil que mezcla identidad, cultura digital y performance.

Para algunos observadores, este tipo de comunidades refleja la búsqueda de pertenencia de las nuevas generaciones en un mundo hiperconectado. Para otros, es simplemente otra tendencia nacida en internet que encontró terreno fértil para expandirse.

Lo cierto es que el 25 de febrero, a las 5:00 p.m., uno de los parques más emblemáticos de la ciudad podría ser escenario de un encuentro poco común. Y con ello surge una pregunta inevitable: ¿está Panamá presenciando el inicio de una nueva subcultura o solo el paso fugaz de una tendencia viral?