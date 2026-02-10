CSS activa Alerta Verde por carnaval con más de 6,000 funcionarios a nivel nacional

El Dr. Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes de la CSS, informó que la Alerta Verde entrará en vigencia el viernes 13 de febrero a las 12:00 m. (mediodía) y se mantendrá activa hasta el miércoles 18 de febrero a las 7:00 a.m.

El operativo contará con la participación de aproximadamente 6,000 funcionarios, entre médicos, enfermeras, técnicos en urgencias médicas, laboratoristas, radiólogos, conductores de ambulancias y personal de apoyo , quienes reforzarán la atención en hospitales, policlínicas y salas de urgencias.

Ante la movilización masiva de personas hacia distintos puntos del país por las festividades del Carnaval , la Caja de Seguro Social (CSS) activó la Alerta Verde en 32 instalaciones de salud a nivel nacional, como parte de su plan preventivo para garantizar atención oportuna ante emergencias.

Como parte del operativo, la institución dispondrá de 59 ambulancias habilitadas en todo el país, con el objetivo de responder de manera inmediata ante accidentes de tránsito, emergencias médicas y otros incidentes asociados al aumento del desplazamiento vehicular y las actividades festivas.

Por su parte, la Dra. Aurora Vernaza, coordinadora nacional de los Servicios de Urgencias de la CSS, explicó que durante los días de Carnaval los casos más frecuentes atendidos en las salas de urgencias incluyen lesiones por trauma, accidentes de vehículos automotores, heridas por arma blanca y de fuego, así como intoxicaciones por consumo excesivo de alcohol y alimentos en mal estado.

La especialista reiteró la importancia de adoptar medidas preventivas, como contar con un conductor designado, utilizar bloqueador solar, mantener una adecuada hidratación y seguir normas básicas de autocuidado para evitar situaciones que pongan en riesgo la salud.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a utilizar de manera responsable los servicios de urgencias, evitando acudir por dolencias leves como dolores de cabeza o resfriados, ya que esto puede limitar la atención de pacientes con condiciones de mayor gravedad.

La Caja de Seguro Social a través de un comunicado de prensa compartido este martes 10 de febrero exhortó a la población a disfrutar de las festividades del Carnaval con responsabilidad, priorizando la prevención y el cuidado de la salud, a fin de reducir incidentes y garantizar una atención oportuna a quienes realmente lo necesiten durante estos días.