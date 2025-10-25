  1. Inicio
SALUD PÚBLICA

CSS activa operativo de ‘alerta verde’ para reforzar atención médica durante fiestas patrias 2025

La CSS refuerza servicios de urgencias durante las fiestas patrias.
La CSS refuerza servicios de urgencias durante las fiestas patrias. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 25/10/2025 10:09
La CSS activa Alerta Verde a nivel nacional para garantizar atención médica durante fiestas patrias.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la activación de la alerta verde institucional a nivel nacional durante las próximas fiestas patrias, con el objetivo de garantizar atención médica continua, segura y oportuna para la población asegurada.

Con más de 5,000 funcionarios, incluyendo médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos, participarán en este operativo, que refuerza los servicios de urgencias del país.

-Primera fase: sábado 1 de noviembre (12:00 mediodía) al jueves 6 de noviembre (7:00 a.m.).

-Segunda fase: sábado 8 de noviembre (12:00 mediodía) al martes 11 de noviembre (7:00 a.m.).

-Tercera fase: jueves 27 de noviembre (6:00 p.m.) al lunes 1 de diciembre (7:00 a.m.).

CSS detalla acciones implementadas

La CSS informó que 33 servicios de urgencias operarán en horario habitual durante las próximas fiestas patrias, garantizando atención médica continua a la población asegurada.

Los hospitales y policlínicas de San Miguelito, Juan Díaz, calle 25, Arraiján, La Chorrera, San Carlos y Santiago, en Veraguas, funcionarán 24 horas, mientras que el resto de los servicios a nivel nacional atenderá 12 horas.

Además, se contará con 55 ambulancias con equipo de soporte vital estarán disponibles para emergencias, y todos los centros hospitalarios contarán con insumos y equipos médicos abastecidos. En caso de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al 107 o al 911 (SUME).

Carlos Cerrud, jefe del Departamento Nacional de Gestión de Emergencias, Desastres y Transporte de Pacientes, detalló que los casos más comunes en estas fechas son heridas y sangrados por traumas, resfriados, alergias, intoxicaciones alimentarias y accidentes de tránsito relacionados con la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad.

