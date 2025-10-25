CSS activa operativo de ‘alerta verde’ para reforzar atención médica durante fiestas patrias 2025

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la activación de la alerta verde institucional a nivel nacional durante las próximas fiestas patrias, con el objetivo de garantizar atención médica continua, segura y oportuna para la población asegurada.

Con más de 5,000 funcionarios, incluyendo médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos, participarán en este operativo, que refuerza los servicios de urgencias del país.

-Primera fase: sábado 1 de noviembre (12:00 mediodía) al jueves 6 de noviembre (7:00 a.m.).

-Segunda fase: sábado 8 de noviembre (12:00 mediodía) al martes 11 de noviembre (7:00 a.m.).

-Tercera fase: jueves 27 de noviembre (6:00 p.m.) al lunes 1 de diciembre (7:00 a.m.).