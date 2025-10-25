CSS activa operativo de ‘alerta verde’ para reforzar atención médica durante fiestas patrias 2025

La <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a></b> anunció la activación de la a<b><a href="/tag/-/meta/alerta-verde">lerta verde</a> institucional</b> a nivel nacional durante las próximas <b><a href="/tag/-/meta/fiestas-patrias">fiestas patrias</a></b>, con el objetivo de garantizar <b>atención médica continua, segura y oportuna</b> para la población asegurada.Con más de <b>5,000 funcionarios</b>, incluyendo médicos, enfermeras, técnicos de urgencias, farmacéuticos, camilleros, conductores de ambulancias y radiólogos, participarán en este operativo, que refuerza los servicios de urgencias del país.<b>-Primera fase:</b> sábado 1 de noviembre (12:00 mediodía) al jueves 6 de noviembre (7:00 a.m.).<b>-Segunda fase:</b> sábado 8 de noviembre (12:00 mediodía) al martes 11 de noviembre (7:00 a.m.).<b>-Tercera fase:</b> jueves 27 de noviembre (6:00 p.m.) al lunes 1 de diciembre (7:00 a.m.).