Casa por cárcel para Juan Pablo Guanipa: su hijo confirma traslado y exige libertad plena

La noche de este lunes 9 de febrero, su hijo habría denunciado que desconocía el paradero de su padre luego de que 'hombres no identificados' se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que revocó la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informó que solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Guanipa, tras verificar el <b>presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.</b>La situación de los dirigentes opositores detenidos continúa siendo uno de los temas centrales en el debate político venezolano y en las denuncias de organizaciones internacionales sobre <b>derechos humanos y presos políticos en Venezuela</b>.