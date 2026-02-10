  1. Inicio
  2. >  Mundo
Mundo

Casa por cárcel para Juan Pablo Guanipa: su hijo confirma traslado y exige libertad plena

El opositor Juan Pablo Guanipa (c), cercano a la líder María Corina Machado, sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado este domingo, en Caracas (Venezuela).
El opositor Juan Pablo Guanipa (c), cercano a la líder María Corina Machado, sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado este domingo, en Caracas (Venezuela). Ronald Pena R / EFE
Por
Rayshel Flores
  • 10/02/2026 10:06
El hijo del drigente opositor también reconoció que la liberación de su padre fue gracias a gestiones del gobierno de Estados Unidos

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue trasladado a medida de arresto domiciliario (casa por cárcel), según confirmó su hijo, Ramón Guanipa, a través de un mensaje público en el que indicó que el líder político se encuentra en su vivienda en Maracaibo, Venezuela.

Ramón Guanipa expresó que la familia siente alivio al saber que podrán estar juntos, pero insistió en que el arresto domiciliario “sigue siendo prisión”, por lo que reiteró la exigencia de libertad plena para su padre y para todos los presos políticos en Venezuela.

En su declaración, también reconoció que la liberación de su padre fue gracias a gestiones del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.

La noche de este lunes 9 de febrero, su hijo habría denunciado que desconocía el paradero de su padre luego de que “hombres no identificados” se lo llevaran la noche del domingo y de que la Fiscalía anunciara que revocó la medida de excarcelación por un régimen de arresto domiciliario.

El Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela informó que solicitó ante el tribunal competente la revocatoria de la medida cautelar otorgada al dirigente opositor Guanipa, tras verificar el presunto incumplimiento de las condiciones impuestas por el órgano jurisdiccional.

La situación de los dirigentes opositores detenidos continúa siendo uno de los temas centrales en el debate político venezolano y en las denuncias de organizaciones internacionales sobre derechos humanos y presos políticos en Venezuela.

VIDEOS
Lo Nuevo