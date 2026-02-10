Casa por cárcel para Juan Pablo Guanipa: su hijo confirma traslado y exige libertad plena

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue trasladado a medida de arresto domiciliario (casa por cárcel), según confirmó su hijo, Ramón Guanipa, a través de un mensaje público en el que indicó que el líder político se encuentra en su vivienda en Maracaibo, Venezuela.

Ramón Guanipa expresó que la familia siente alivio al saber que podrán estar juntos, pero insistió en que el arresto domiciliario “sigue siendo prisión”, por lo que reiteró la exigencia de libertad plena para su padre y para todos los presos políticos en Venezuela.

En su declaración, también reconoció que la liberación de su padre fue gracias a gestiones del gobierno de Estados Unidos, del presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio.