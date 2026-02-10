El Barça y la OPS enviarán medicamentos con drones a la comarca Ngäbe Buglé

La Fundación Barça y la Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS) han presentado este martes 10 de febrero ‘Todos estamos bien’ (‘Nun jukrä tä kwin’ en lengua indígena), un proyecto pionero de transporte de medicamentos con drones a Panamá.

La directora general de la Fundación FC Barcelona, la doctora Marta Segú, ha recibido al doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS/OMS, en un acto en el que se han explicado los avances de este proyecto que ambas organizaciones ha acordado prorrogar hasta diciembre de 2026.

En concreto, se lleva a cabo en la comarca Ngäbe Buglé, una zona de difícil acceso y con la mayor población indígena de Panamá. Y está previsto que, una vez consolidado, se pueda replicar en otros países de Latinoamérica.

Uno de los componentes más destacados de esta iniciativa es el transporte de medicamentos y kits de diagnóstico rápido, y en un futuro vacunas y muestras de laboratorio, mediante drones hacia esta área geográfica, que sólo es accesible a través del río o vía marítima.

‘Todos estamos bien’ abarca 37 poblaciones —para llegar a algunas de ellas se necesitan cerca de doce horas— y da cobertura a más de 6,000 habitantes.

En tres de estas comunidades, se prevé habilitar el acceso a internet para facilitar la comunicación directa con los profesionales de salud de referencia y para compartir datos clínicos.

El objetivo es reforzar el acceso a la atención médica en comunidades remotas para que se puede hacer un diagnóstico precoz y reducir así la carga de enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas y mejorar la calidad de vida de la población.

La comarca de Ngäbe Buglé tiene una alta prevalencia de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis, además del VIH y la sífilis, que sin diagnósticos ni tratamiento pueden transmitir las mujeres embarazadas a sus hijos.