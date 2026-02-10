El Barça y la OPS enviarán medicamentos con drones a la comarca Ngäbe Buglé

La Fundación Barça y la <a href="/tag/-/meta/ops-organizacion-panamericana-de-la-salud">Organización Panamericana de Salud (OPS/OMS)</a> han presentado este martes 10 de febrero <b>‘Todos estamos bien’</b> (<i>‘Nun jukrä tä kwin’</i> en lengua indígena), un proyecto pionero de <b>transporte de medicamentos con drones a Panamá</b>.La directora general de la Fundación FC Barcelona, la doctora <b>Marta Segú</b>, ha recibido al doctor <b>Jarbas Barbosa</b>, director de la OPS/OMS, en un acto en el que se han explicado los avances de este proyecto que ambas organizaciones ha acordado prorrogar hasta diciembre de 2026.En concreto, se lleva a cabo en <b>la comarca Ngäbe Buglé, una zona de difícil acceso y con la mayor población indígena de Panamá</b>. Y está previsto que, una vez consolidado, se pueda replicar en otros países de Latinoamérica.Uno de los componentes más destacados de esta iniciativa es el <b>transporte de medicamentos y </b><i><b>kits </b></i><b>de diagnóstico rápido</b>, y en un futuro vacunas y muestras de laboratorio, mediante drones hacia esta área geográfica, que sólo es accesible a través del río o vía marítima.<i>‘Todos estamos bien’ </i>abarca 37 poblaciones —para llegar a algunas de ellas se necesitan cerca de doce horas— y da cobertura a más de <b>6,000</b> habitantes.En tres de estas comunidades, se prevé habilitar el acceso a internet para facilitar la comunicación directa con los profesionales de salud de referencia y para compartir datos clínicos.El objetivo es reforzar <b>el acceso a la atención médica en comunidades remotas para que se puede hacer un diagnóstico precoz y reducir así la carga de enfermedades infecciosas transmisibles y crónicas</b> y mejorar la calidad de vida de la población.La comarca de <b>Ngäbe Buglé</b> tiene una alta prevalencia de enfermedades infecciosas como la malaria y la tuberculosis, además del <b>VIH </b>y la<b> sífilis</b>, que sin diagnósticos ni tratamiento pueden transmitir las mujeres embarazadas a sus hijos.