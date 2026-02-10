Idaan activará 51 pozos para reforzar el suministro de agua en cuatro provincias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) avanza en un proyecto de infraestructura hídrica que permitirá poner en funcionamiento la captación de agua en 51 pozos en cuatro provincias del país, tras la participación de siete empresas en la licitación pública para la construcción de casetas de protección y operación.

De acuerdo con la entidad, las casetas estarán distribuidas en 15 puntos de la provincia de Coclé, 12 en Herrera, 12 en Los Santos y 12 en Chiriquí, con el objetivo de fortalecer la captación de agua y garantizar un servicio más estable para al menos 37,399 residentes.

El proyecto contempla el estudio, diseño y construcción de casetas para pozos, así como la ejecución de obras civiles, estudios técnicos y la instalación de equipos eléctricos y electromecánicos necesarios para su operación. Una vez finalizadas estas etapas, cada pozo será puesto en marcha para integrarse al sistema de abastecimiento.

El plazo de ejecución establecido es de 365 días calendario por renglón, contados a partir de la orden de proceder, e incluye todas las fases del proyecto, desde el diseño hasta la construcción final.

Las propuestas presentadas en la licitación serán evaluadas por una Comisión Verificadora, encargada de elaborar los informes técnicos correspondientes antes de continuar con las siguientes etapas del proceso de contratación.

Con esta iniciativa, el Idaan busca reforzar la infraestructura hídrica del país y avanzar en la mejora sostenida del suministro de agua potable en zonas que enfrentan problemas de disponibilidad y continuidad del servicio.