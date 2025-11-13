Aprueban fondos para renovar el sistema eléctrico de la planta potabilizadora de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) recibió la aprobación de traslados de partidas por un monto global de 12.8 millones de dólares, destinados a reforzar la operación, el mantenimiento y el equipamiento de plantas potabilizadoras en distintas regiones del país. La mayor parte de estos recursos se concentrará en la modernización eléctrica de la planta Federico Guardia Conte, en Chilibre, el principal pulmón del abastecimiento de agua del área metropolitana. Durante la sesión del 13 de noviembre ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, el director ejecutivo del IDAAN, Rutilio Villarreal, explicó que las inversiones permitirán adquirir nuevos transformadores de potencia, interruptores y seccionadores motorizados de 115 kilovoltios como parte de la segunda fase del programa de modernización de la planta, que este año completa cincuenta años de operación continua. “El objetivo es garantizar la continuidad del servicio de agua potable y la estabilidad eléctrica en nuestras plantas, que son esenciales para el abastecimiento nacional”, señaló Villarreal ante los diputados.

De los fondos aprobados, más de 6 millones de dólares se asignaron exclusivamente a Chilibre. Entre ellos, 3.175.000 dólares para la compra urgente de equipos primarios de 100 kV y 4.16 kV destinados a la subestación eléctrica del complejo, y 2.900.000 dólares adicionales para un nuevo transformador de potencia que será instalado en las subestaciones de la potabilizadora. Estos componentes buscan reforzar la seguridad eléctrica y evitar interrupciones que comprometan los sistemas de captación, potabilización y bombeo en toda el área metropolitana. La planta de Chilibre, que abastece a más de un millón de habitantes entre Panamá y San Miguelito, ha enfrentado en los últimos años fluctuaciones de voltaje, desgaste acumulado y fallas en equipos instalados hace décadas. Pruebas recientes realizadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica (Etesa) confirmaron la necesidad de actualizar de manera urgente la subestación. Villarreal añadió que, antes de que finalice el año, el IDAAN recibirá nuevas bombas que permitirán mejorar la capacidad de producción de agua.