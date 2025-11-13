Padres del Moscote rechazan circular que exige a docentes y acudientes financiar pintura de aulas

Los acudientes del<b> Instituto José Dolores Moscote</b> expresaron su rechazo a la<b> Circular N°42-2025</b>, emitida el 11 de noviembre por la dirección del plantel, en el cual <b>se instruye a los profesores consejeros a coordinar la pintura y limpieza de las aulas y sillas ralladas antes del 1 de diciembre.</b>La circular establece que las aulas deben entregarse <i>'tal cual se recibieron' </i>y especifica incluso los tipos de pintura, blanca de agua y chocolate oscuro de aceite, sin mencionar si estos materiales serán provistos por la administración del colegio.Ante esta instrucción, un grupo de padres denunció públicamente una<i> 'grave falta administrativa', </i>argumentando que la circular traslada a docentes y familias responsabilidades que, según la legislación panameña, corresponden al Ministerio de Educación (Meduca).<b>Los acudientes señalan tres aspectos principales:</b><b>Contravención de la Ley Orgánica de Educación: </b>alegan que la normativa vigente establece que el Meduca es el responsable de financiar y ejecutar el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos oficiales.<b>Uso indebido del FECE:</b> recordaron que los planteles públicos reciben fondos del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) para atender reparaciones menores, pintura y mantenimiento. Según los denunciantes, la administración del plantel debería gestionar este recurso en lugar de delegar la carga a docentes o familias.<b>Extralimitación de funciones</b>: Los padres plantean que la instrucción impone a los profesores tareas administrativas y de infraestructura que no forman parte de sus funciones pedagógicas. También advierten que este tipo de circulares presiona indirectamente a los docentes a solicitar cuotas o colectar a los estudiantes, una práctica reiteradamente prohibida por el Meduca por tratarse de centros educativos oficiales.<b>Los acudientes solicitaron al Ministerio de Educación abrir una investigación administrativa contra la dirección del plantel </b>y garantizar que los fondos de mantenimiento se utilicen de forma correcta y transparente, sin imponer obligaciones financieras a la comunidad educativa.