Padres del Moscote rechazan circular que exige a docentes y acudientes financiar pintura de aulas

Los acudientes del Instituto José Dolores Moscote expresaron su rechazo a la Circular N°42-2025, emitida el 11 de noviembre por la dirección del plantel, en el cual se instruye a los profesores consejeros a coordinar la pintura y limpieza de las aulas y sillas ralladas antes del 1 de diciembre.

La circular establece que las aulas deben entregarse “tal cual se recibieron” y especifica incluso los tipos de pintura, blanca de agua y chocolate oscuro de aceite, sin mencionar si estos materiales serán provistos por la administración del colegio.

Ante esta instrucción, un grupo de padres denunció públicamente una “grave falta administrativa”, argumentando que la circular traslada a docentes y familias responsabilidades que, según la legislación panameña, corresponden al Ministerio de Educación (Meduca).

Los acudientes señalan tres aspectos principales:

Contravención de la Ley Orgánica de Educación: alegan que la normativa vigente establece que el Meduca es el responsable de financiar y ejecutar el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos oficiales.

Uso indebido del FECE: recordaron que los planteles públicos reciben fondos del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) para atender reparaciones menores, pintura y mantenimiento.

Según los denunciantes, la administración del plantel debería gestionar este recurso en lugar de delegar la carga a docentes o familias.

Extralimitación de funciones:

Los padres plantean que la instrucción impone a los profesores tareas administrativas y de infraestructura que no forman parte de sus funciones pedagógicas.

También advierten que este tipo de circulares presiona indirectamente a los docentes a solicitar cuotas o colectar a los estudiantes, una práctica reiteradamente prohibida por el Meduca por tratarse de centros educativos oficiales.

Los acudientes solicitaron al Ministerio de Educación abrir una investigación administrativa contra la dirección del plantel y garantizar que los fondos de mantenimiento se utilicen de forma correcta y transparente, sin imponer obligaciones financieras a la comunidad educativa.