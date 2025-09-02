Drones del Minsa en Comarca Ngäbe Buglé: ¿Qué está pasando y por qué los están utilizando?

Las regiones más apartadas de la comarca <b>Ngäbe Buglé</b> recibirán medicamentos e insumos médicos a través de drones. El proyecto, llamado <b>'Nun Jukrá Ta Kwin'</b>, busca reducir los tiempos de viaje y mejorar el acceso a la atención médica en zonas remotas del país.La aeronave tripulada a distancia fue registrada formalmente ante la <a href="/tag/-/meta/aac-autoridad-de-aeronautica-civil"><b>Autoridad Aeronáutica Civil</b> (ACC) </a>por el <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>, la <a href="/tag/-/meta/ops-organizacion-panamericana-de-la-salud"><b>Organización Panamericana de la Salud (OPS)</b> </a>y la<a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud"> <b>Organización Mundial de la Salud (OMS)</b></a><a href="/tag/-/meta/oms-organizacion-mundial-de-la-salud">.</a>Esta iniciativa no es nueva en el sector salud de Panamá. Anteriormente, los drones se utilizaron en el programa <b>'Revolución Digital en Salud'</b> del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Minsa</a></b> para transportar muestras de laboratorio de pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles (<b>ECNT</b>) y embarazadas, al hospital de Cañazas, en la provincia de Veraguas, para su análisis.Este proyecto, desarrollado en colaboración con el<a href="/tag/-/meta/bid-banco-interamericano-de-desarrollo"> <b>Banco Interamericano de Desarrollo (BID)</b></a><a href="/tag/-/meta/bid-banco-interamericano-de-desarrollo">,</a> forma parte del <b>Programa Estrategia de Extensión de Cobertura (EEC-APS)</b>, que tiene como objetivo acortar el tiempo de espera para los resultados de exámenes de laboratorio en las regiones de <b>Cañazas y Las Palmas.</b>