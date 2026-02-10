Portugal gira a la izquierda: António Seguro triunfa en las elecciones

António José Martins Seguro es un político portugués del Partido Socialista (PS) y el presidente electo de Portugal, tras ganar las elecciones presidenciales de 2026. Nacido el 11 de marzo de 1962, Seguro cuenta con una extensa trayectoria en la política portuguesa y europea.Entre 2011 y septiembre de 2014, se desempeñó como secretario general del Partido Socialista, etapa en la que también ejerció como líder de la oposición en el Parlamento de Portugal, en un período marcado por la crisis económica y las políticas de austeridad en el país.A lo largo de su carrera, Seguro ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido una figura clave dentro del socialismo portugués. Su llegada a la Presidencia supone el retorno de la izquierda al Palacio de Belém, tras dos décadas, y lo posiciona como uno de los principales referentes políticos del país en el actual escenario europeo.