Portugal gira a la izquierda: António Seguro triunfa en las elecciones

Con el 93,68 % de los votos escrutados, Seguro, de 63 años, obtuvo el 65,72 % de los sufragios, mientras que Ventura alcanzó el 34,28 %, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión Nacional de Elecciones.

El socialista António José Seguro fue electo este domingo 9 de febrero como nuevo presidente de Portugal, tras imponerse con amplio margen en la segunda vuelta electoral frente al líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura de 43 años.

¿Quién es António Seguro, el nuevo presidente de Portugal?

António José Martins Seguro es un político portugués del Partido Socialista (PS) y el presidente electo de Portugal, tras ganar las elecciones presidenciales de 2026. Nacido el 11 de marzo de 1962, Seguro cuenta con una extensa trayectoria en la política portuguesa y europea.

Entre 2011 y septiembre de 2014, se desempeñó como secretario general del Partido Socialista, etapa en la que también ejerció como líder de la oposición en el Parlamento de Portugal, en un período marcado por la crisis económica y las políticas de austeridad en el país.

A lo largo de su carrera, Seguro ha ocupado diversos cargos públicos y ha sido una figura clave dentro del socialismo portugués. Su llegada a la Presidencia supone el retorno de la izquierda al Palacio de Belém, tras dos décadas, y lo posiciona como uno de los principales referentes políticos del país en el actual escenario europeo.