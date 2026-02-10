Alarma en el mercado: sobreabastecimiento de arroz apunta a posible contrabando

El sector arrocero nacional encendió las alertas este martes tras una convocatoria a cadena extraordinaria para analizar la situación del mercado en la sede del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en la ciudad de Panamá.

Según explicó Omar Spiequel, presidente del Comité de Arroz de la provincia de Veraguas, en entrevista con los medios, la reunión abordará “el mercado del arroz nacional, el tema de abastecimiento, el tema de informaciones, el tema de precios y comercialización”.

Aunque destacó que la producción nacional ha hecho “un gran trabajo”, reconoció que las cifras oficiales reflejan un comportamiento que no termina de cuadrar con la realidad del consumo.

“Históricamente vamos a analizar que hemos hecho donde cifras oficiales en el país están sobreabastecidos, o sea, que la producción nacional ha hecho un gran trabajo, pero también hay un margen que nos da una alarma de un sobrevolumen, que no nos concuerda con el consumo nacional, que podría hablar de algo de contrabando que se podría estar dando en el país”, señaló Spieguel, previo a la Mesa de la Cadena Agroalimentaria de Arroz.

Spiequel detalló que el año pasado se sembraron 9.000 hectáreas y se alcanzó una producción de más de 6 millones de quintales. Actualmente, el país se encuentra abastecido hasta el 25 de octubre.

La cosecha de este año inicia en julio, lo que —según explicó— garantiza un empalme seguro entre inventarios y nueva producción. “Cuando se cruza la producción nacional con el abastecimiento que viene disminuyendo por el consumo, se cruza en el mes de agosto”, precisó.

El dirigente fue enfático: “Tenemos suficiente arroz en el país que nos va a garantizar que no haya ningún problema para nuestro consumo”. Y añadió que el abastecimiento se sitúa en 1.4 % hasta la producción nacional, lo que confirma que no existe riesgo de escasez.

Sobre las importaciones, aclaró que el arroz es un rubro sensitivo con un marco legal robusto. Solo puede ingresar por contingentes pactados o por desabastecimiento comprobado. Indicó que los contingentes a precio ya fueron convocados en diciembre y que aún falta convocar el contingente de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sin embargo, descartó la necesidad de activar un contingente por desabastecimiento, debido a que la producción nacional cubre plenamente la demanda.

Más allá del inventario, Spiequel puso el foco en la situación financiera del productor. Recordó que la última zafra fue “súper complicada” y que muchos agricultores vendieron el quintal a precios muy cercanos o incluso por debajo del costo de producción.

“Necesitamos estabilizar esto para que los productores puedan nuevamente salir al campo de manera segura y poder tener garantías de pagar su línea de crédito y su capital”, sostuvo.

Para el sector, la prioridad es clara: respaldo al sector primario y acciones que permitan frenar posibles distorsiones en el mercado, mientras se esclarece si el sobrevolumen detectado responde a prácticas de contrabando que estarían afectando los precios y la rentabilidad nacional.