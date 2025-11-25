ACPTA: ‘No se solicitó importar cebolla por supuesto superávit de producción nacional’

A pesar de que se había confirmado un presunto abastecimiento de cebolla nacional, el comunicado ACPTA revela tensiones entre los productores y el regulador. ACPTA, presidida por Lorenzo Jiménez, advirtió que no son responsables de levantar la data (tarea exclusiva del MIDA por la Ley 19 de 1959) y denunció la falta de acceso a cifras actualizadas.El gremio señaló que la falta de precisión estadística, sumada al contrabando, ha provocado previamente una saturación del mercado y caída de precios, afectando la rentabilidad del agricultor. Ante la falta de respuesta a sus solicitudes de información amparadas en la Ley de Transparencia, ACPTA evalúa tomar acciones legales.