Productores de Tierras Altas: ‘No se solicitó importar cebolla por supuesto superávit de producción nacional’

En respuesta a la incertidumbre del mercado sobre el abastecimiento de cebolla para las festividades de fin de año, la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA) emitió un comunicado oficial aclarando que las cifras oficiales indicaban que la producción nacional era suficiente para cubrir la demanda de diciembre, razón por la cual no se activaron los contingentes de importación a mediados de mes.

El punto central de la aclaración de este 25 de noviembre radica en las cifras oficiales presentadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

Según la Dirección Nacional de Agricultura del MIDA, para diciembre de 2025 existía una disponibilidad de 57,000 quintales de cebolla nacional. La cifra supera el consumo mensual referencial del país, que se sitúa en 50,000 quintales, dejando un margen de superávit de 7,000 quintales.

A través de su comunicado, la ACPTA enfatizó que las decisiones de importación se toman estrictamente basadas en estas cifras oficiales dentro de la Cadena Agroalimentaria de Papa y Cebolla. Durante la reunión clave celebrada el pasado 13 de noviembre, el gremio confirmó un dato crucial: ningún agente económico solicitó la importación del bulbo.

La decisión fue unánime debido a que la data del MIDA indicaba que el mercado estaba plenamente abastecido con el producto local.