Panamá garantiza papa y cebolla para fin de año sin importaciones

El ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA), Roberto Linares, aseguró este 13 de noviembre que Panamá contará con suficiente papa y cebolla para cubrir la demanda de fin de año, descartando, por ahora, la necesidad de realizar importaciones.

El pronunciamiento se dio durante una reunión de la cadena agroalimentaria de estos rubros, celebrada en la sede de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), en Paso Ancho, distrito de Tierras Altas, Chiriquí, donde se revisaron los inventarios disponibles, las proyecciones de producción y el avance de las acciones contra el contrabando.

El presidente de la ACPTA, Lorenzo Jiménez, coincidió con el ministro al afirmar que diciembre traerá una buena producción, por lo que “no serán necesarias importaciones”, un mensaje que busca llevar tranquilidad al sector y a los consumidores.

Sobre el combate al contrabando, Linares reiteró que el MIDA mantiene operativos y coordinación con otras entidades para enfrentar esta práctica que afecta a los productores. “Tenemos que seguir trabajando unidos; es un problema que siempre ha existido, pero que coordinadamente estamos resolviendo”, señaló.

El ministro también reconoció el esfuerzo de los productores de papa y cebolla, destacando que ambos rubros tienen el potencial de convertirse en exportables en un futuro cercano.

Al encuentro asistieron autoridades y representantes de instituciones como Sanidad Vegetal, Cuarentena Agropecuaria, la Autoridad Nacional de Aduanas, Merca Panamá, Acodeco, el IDIAP, así como productores de la región y autoridades locales, entre ellos el diputado Ricardo Vigil y el alcalde de Tierras Altas, Alexander Chavarría.