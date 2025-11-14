Panamá garantiza papa y cebolla para fin de año sin importaciones

El <b>ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA)</b>, Roberto Linares, aseguró <b>este 13 de noviembre que Panamá contará con suficiente papa y cebolla para cubrir la demanda de fin de año</b>, descartando, por ahora, la necesidad de realizar importaciones.El pronunciamiento se dio durante una reunión de la cadena agroalimentaria de estos rubros, celebrada en la sede de la Asociación de la <b>Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA)</b>, en Paso Ancho, distrito de Tierras Altas, Chiriquí, donde se revisaron los inventarios disponibles, las proyecciones de producción y el avance de las acciones contra el contrabando.El presidente de la ACPTA, Lorenzo Jiménez, coincidió con el ministro al afirmar que <b>diciembre traerá una buena producción, por lo que 'no serán necesarias importaciones</b>', un mensaje que busca llevar tranquilidad al sector y a los consumidores.Sobre el combate al contrabando, Linares reiteró que el MIDA mantiene operativos y coordinación con otras entidades para enfrentar esta práctica que afecta a los productores. 'Tenemos que seguir trabajando unidos; es un problema que siempre ha existido, pero que coordinadamente estamos resolviendo', señaló.El ministro también reconoció el esfuerzo de los productores de papa y cebolla, destacando que ambos rubros tienen el potencial de convertirse en exportables en un futuro cercano.Al encuentro asistieron autoridades y representantes de instituciones como S<b>anidad Vegetal, Cuarentena Agropecuaria, la Autoridad Nacional de Aduanas, Merca Panamá, Acodeco, el IDIAP, así como productores de la región y autoridades locales</b>, entre ellos el diputado Ricardo Vigil y el alcalde de Tierras Altas, Alexander Chavarría.