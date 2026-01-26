Integración Minsa-CSS arranca en Herrera y Los Santos con nueva comisión de salud

El Estado panameño dio este lunes un nuevo paso hacia la integración del sistema público de salud con la instalación de la Comisión para la Integración de los Servicios Públicos de Salud, un órgano que tendrá la tarea de coordinar la atención entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS).

El proceso comenzará en las provincias de Herrera y Los Santos, donde asegurados y no asegurados podrán acceder de forma progresiva a una red combinada de instalaciones médicas, una medida que busca reducir las barreras históricas entre ambas instituciones y mejorar la cobertura en el interior del país.

La comisión, adscrita al Minsa, estará integrada por representantes del Ejecutivo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la CSS y los patronatos, y tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al proceso sin alterar la autonomía administrativa ni presupuestaria de las entidades involucradas.

Durante el acto de instalación, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que la falta de articulación entre instituciones ha sido uno de los principales obstáculos del sistema sanitario. A su juicio, el reto ahora es convertir la coordinación en una práctica cotidiana que se traduzca en atención efectiva para los pacientes.

Desde la CSS, el director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, Marcos Young, explicó que el modelo contempla mecanismos de compensación de costos y evaluación conjunta de servicios, con el fin de optimizar los recursos existentes sin fusionar estructuras ni presupuestos.

La iniciativa se sustenta en el artículo 115 de la Constitución Política y en la Ley 51 de 2005, reformada hasta 2025, que establecen la integración orgánica y funcional de los servicios públicos de salud.

El objetivo, según las autoridades, es avanzar hacia un sistema con mayor cobertura y acceso universal, manteniendo la rectoría del Minsa y la autonomía de la CSS.

El plan de integración también incluye el fortalecimiento del primer nivel de atención, la reorganización de la red hospitalaria y la formación de especialistas, con énfasis en las necesidades del interior del país. A ello se suma la obligación de implementar programas de prevención y educación en salud en todas las instalaciones públicas.

La coordinación se realizará de manera gradual y por etapas, bajo la figura de un sistema público integrado en su gestión, provisión y financiamiento. La comisión fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 de noviembre de 2025 y forma parte de una estrategia alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para las autoridades, el éxito del plan dependerá de que la integración se traduzca en menos trámites, mejor uso de la infraestructura y una atención más oportuna para la población, especialmente en zonas donde la oferta de servicios de salud es limitada.