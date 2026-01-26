Integración Minsa-CSS arranca en Herrera y Los Santos con nueva comisión de salud

El Estado panameño dio este lunes un nuevo paso hacia la integración del sistema público de salud con la<b> instalación de la Comisión para la Integración de los Servicios Públicos de Salud</b>, un órgano que tendrá la tarea de<b> coordinar la atención entre el <a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a> y la <a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS)</a>.</b>El proceso comenzará en las provincias de <b>Herrera y Los Santos,</b> donde<b> asegurados y no asegurados podrán acceder de forma progresiva a una red combinada de instalaciones médicas</b>, una medida que busca reducir las barreras históricas entre ambas instituciones y mejorar la cobertura en el interior del país.La comisión, adscrita al Minsa, estará integrada por representantes del <b><a href="/tag/-/meta/organo-ejecutivo">Ejecutivo</a></b>, el <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b>, la CSS y los patronatos, y tendrá la responsabilidad de dar seguimiento al proceso sin alterar la autonomía administrativa ni presupuestaria de las entidades involucradas.Durante el acto de instalación,<b> el ministro de Salud, <a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Fernando Boyd</b> </a><b><a href="/tag/-/meta/fernando-boyd-galindo">Galindo</a></b>, señaló que la falta de articulación entre instituciones ha sido uno de los principales obstáculos del sistema sanitario. A su juicio, el reto ahora es convertir la coordinación en una práctica cotidiana que se traduzca en atención efectiva para los pacientes.Desde la CSS, <b>el director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, Marcos Young</b>, explicó que el modelo contempla mecanismos de compensación de costos y evaluación conjunta de servicios, con el fin de optimizar los recursos existentes sin fusionar estructuras ni presupuestos.La iniciativa se sustenta en el artículo 115 de la Constitución Política y en la Ley 51 de 2005, reformada hasta 2025, que establecen la integración orgánica y funcional de los servicios públicos de salud. El objetivo, según las autoridades, es avanzar hacia un sistema con mayor cobertura y acceso universal, manteniendo la rectoría del Minsa y la autonomía de la CSS.El plan de integración también incluye el <b>fortalecimiento del primer nivel de atención, la reorganización de la red hospitalaria y la formación de especialistas, con énfasis en las necesidades del interior del país.</b> A ello se suma la obligación de implementar programas de prevención y educación en salud en todas las instalaciones públicas.La coordinación se realizará de manera gradual y por etapas, bajo la figura de un sistema público integrado en su gestión, provisión y financiamiento. La comisión fue creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26 de noviembre de 2025 y forma parte de una estrategia alineada con los <b><a href="/tag/-/meta/ods-objetivos-de-desarrollo-sostenible">Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)</a></b>.Para las autoridades, el éxito del plan dependerá de que la integración se traduzca en menos trámites, mejor uso de la infraestructura y una atención más oportuna para la población, especialmente en zonas donde la oferta de servicios de salud es limitada.