Camacho sobre caso Pandora: ‘En Panamá no hacen falta más leyes contra la corrupción, sino voluntad para aplicarlas’

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, afirmó este lunes que el denominado caso Pandora demuestra que Panamá cuenta con las herramientas legales necesarias para combatir la corrupción y sostuvo que el principal desafío no radica en crear nuevas leyes, sino en aplicarlas de manera imparcial. Las declaraciones surgieron luego de ser consultado sobre el pronunciamiento del expresidente Ricardo Martinelli, quien se refirió al proceso judicial y vinculó públicamente a un miembro de un banco local. Camacho evitó pronunciarse sobre las personas mencionadas por Martinelli al señalar que desconoce el contenido del expediente. ”No puedo opinar sobre la vinculación de alguien o no porque no he visto el expediente”, manifestó.

”El problema no son las leyes”

No obstante, aseguró que el caso confirma una postura que ha sostenido desde hace tiempo. ”En este país no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. Se requieren funcionarios que estén dispuestos a combatir la corrupción”, afirmó. El diputado señaló que el Ministerio Público y el Órgano Judicial cuentan con suficientes herramientas para investigar y sancionar los delitos cuando las instituciones cumplen adecuadamente su labor. ”Cuando los funcionarios del Ministerio Público hacen su trabajo, con esta ley se logra lo que se logra”, expresó. Añadió que el verdadero problema surge cuando la ley se aplica de forma selectiva.

Advierte contra la persecución política