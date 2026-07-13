Camacho sobre caso Pandora: ‘En Panamá no hacen falta más leyes contra la corrupción, sino voluntad para aplicarlas’

No obstante, aseguró que el caso confirma una postura que ha sostenido desde hace tiempo.'En este país no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. <b>Se requieren funcionarios que estén dispuestos a combatir la corrupción'</b>, afirmó.El diputado señaló que el <b>Ministerio Público</b> y el<b> Órgano Judicial</b> cuentan con suficientes herramientas para investigar y sancionar los delitos cuando las instituciones cumplen adecuadamente su labor.<b>'Cuando los funcionarios del Ministerio Público hacen su trabajo, con esta ley se logra lo que se logra'</b>, expresó.Añadió que el verdadero problema surge cuando la ley se aplica de forma selectiva.