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Camacho sobre caso Pandora: ‘En Panamá no hacen falta más leyes contra la corrupción, sino voluntad para aplicarlas’

Camacho sostuvo que Panamá cuenta con suficientes leyes para combatir la corrupción y que el principal reto es aplicarlas sin selectividad.
Camacho sostuvo que Panamá cuenta con suficientes leyes para combatir la corrupción y que el principal reto es aplicarlas sin selectividad. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 13/07/2026 12:57
El diputado reaccionó a las declaraciones de Ricardo Martinelli y sostuvo que el país cuenta con suficientes herramientas legales para perseguir la corrupción

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El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, afirmó este lunes que el denominado caso Pandora demuestra que Panamá cuenta con las herramientas legales necesarias para combatir la corrupción y sostuvo que el principal desafío no radica en crear nuevas leyes, sino en aplicarlas de manera imparcial.

Las declaraciones surgieron luego de ser consultado sobre el pronunciamiento del expresidente Ricardo Martinelli, quien se refirió al proceso judicial y vinculó públicamente a un miembro de un banco local.

Camacho evitó pronunciarse sobre las personas mencionadas por Martinelli al señalar que desconoce el contenido del expediente.

”No puedo opinar sobre la vinculación de alguien o no porque no he visto el expediente”, manifestó.

”El problema no son las leyes”

No obstante, aseguró que el caso confirma una postura que ha sostenido desde hace tiempo.

”En este país no se necesitan más leyes para combatir la corrupción. Se requieren funcionarios que estén dispuestos a combatir la corrupción”, afirmó.

El diputado señaló que el Ministerio Público y el Órgano Judicial cuentan con suficientes herramientas para investigar y sancionar los delitos cuando las instituciones cumplen adecuadamente su labor.

”Cuando los funcionarios del Ministerio Público hacen su trabajo, con esta ley se logra lo que se logra”, expresó.

Añadió que el verdadero problema surge cuando la ley se aplica de forma selectiva.

Advierte contra la persecución política

Camacho sostuvo que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un instrumento de persecución política ni utilizarse para favorecer intereses particulares.

”El combate a la corrupción no puede ser selectivo ni usarse como excusa para persecución política o para proteger intereses económicos de determinado grupo”, indicó.

A su juicio, el objetivo debe ser que la corrupción se convierta en una excepción y no en una práctica recurrente dentro de la administración pública.

”Todos estamos de acuerdo en que hay que combatir la corrupción”, agregó.

El diputado insistió en que la creación de nuevas normas no resolverá el problema si las existentes no se aplican correctamente.

”El problema no es la falta de leyes, sino la falta de voluntad”, concluyó.

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