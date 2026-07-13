Mundial 2026: El dato de Lamine Yamal que hace temblar a Francia

Tan solo restan cuatro partidos para culminar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esto quiere que decir que cuatro selecciones siguen en la lucha para llevarse el trofeo a casa. Lo curioso de esto es que los cuatro sobrevivientes ya saben lo que es campeonar en el torneo de selecciones más importante del planeta.

En una de las llaves rumbo a la final en Nueva York están España y Francia. Este duelo promete ser uno de los mejores encuentros que se han llevado a cabo en este Mundial, sobre todo por el reciente historial que ambos han tenido. Tanto los españoles, como los galos, en los últimos dos años, se han visto las caras en diferentes torneos. En la Eurocopa, Liga de Naciones de la UEFA y ahora en el Mundial veremos un duelo Kylian Mbappé y Lamine Yamal. El juvenil español, de apenas 19 años, encadena dos partidos consecutivos anotándole a los franceses y podría llegar a tres si les convierte en estas semifinales mundialista. Aunque no será tarea sencilla, ya que el extremo apenas suma una anotación (vs. Arabia Saudita) y Francia es una de las mejores defensas del torneo con apenas dos goles recibidos.

En cuanto a resultados, la balanza está a favor de los españoles. Tomando en referencia los últimos dos encuentros entre ambos, esta nueva generación de La Roja ha vencido en ambos cotejos a los galos. Primero en la Eurocopa 2024 en aquel recordado enfrentamiento que terminó 1-2 en las semifinales. Precisamente Yamal se lanzó uno de los goles del torneo, esto luego de una polémica que surgió en redes sociales entre algunos futbolistas franceses y el español. En la conferencia de prensa previo al partido, Adrien Rabiot, retó al español, señalando que “necesitaba hacer más de lo que había hecho hasta ahora”. Yamal no se quedó se brazos cruzados y acudió a las redes sociales para enviar un mensaje indirecto a Rabiot. “Muévete en silencio, solo habla cuando sea el momento de decir jaque mate”. Yamal, como se había comentado, hizo una de las anotaciones y celebró ante las cámaras diciendo “Habla ahora, habla ahora”. Culminado el partido, el español publicó un mensaje en redes sociales diciendo “jaque mate”, a modo de respuesta vengativa.

Un año más tarde, también en unas semifinales, España y Francia volvieron a cruzar caminos pero esta vez en la Liga de Naciones. Una feria de goles fue lo que se vivió en ese encuentro con un 5-4 final. Nuevamente Lamine Yamal anotó en ese compromiso, aunque fue por la vía penal. Cambios en ambos equipos

Algunas caras han cambiado en ambos equipos desde ese último choque. En España el cambio más notorio está en la pareja de centrales. Robin Le Normand y Dean Huijsen fueron titulares, ahora ninguno de los dos fue convocado para el Mundial. Aymeric Laporte y Pau Cubarsí es la pareja titular para Luis de la Fuente en este certamen. Mientras que en la mitad del campo, Martín Zubimendi hacía de Rodri mientras se ponía a tono físico tras su lesión de rodilla que lo mantuvo apartado casi un año del terreno de juego. En Francia, son pocos los cambios. Pierre Kalulu y Clément Lenglet fueron de partida ante España en esas semifinales de la Liga de Naciones, pero para este Mundial no fueron contemplados por Didider Deschamps. Jules Koundé Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne forman esa última línea de presión.