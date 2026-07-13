Mundial 2026: El dato de Lamine Yamal que hace temblar a Francia

<b>En una de las llaves rumbo a la final en Nueva York están España y Francia.</b> Este duelo promete ser uno de los mejores encuentros que se han llevado a cabo en este Mundial, sobre todo por el reciente historial que ambos han tenido.Tanto los españoles, como los galos, en los últimos dos años, se han visto las caras en diferentes torneos. <b>En la Eurocopa, Liga de Naciones de la UEFA y ahora en el Mundial veremos un duelo Kylian Mbappé y Lamine Yamal.</b><b>El juvenil español, de apenas 19 años, encadena dos partidos consecutivos anotándole a los franceses </b>y podría llegar a tres si les convierte en estas semifinales mundialista. Aunque no será tarea sencilla, ya que<b> el extremo apenas suma una anotación (vs. Arabia Saudita) y Francia es una de las mejores defensas del torneo con apenas dos goles recibidos</b>.