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Comisión de Alto Nivel entregará recomendaciones sobre Cobre Panamá antes que culmine el 2026

En el orden usual, de izquierda a derecha: los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias, y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.
En el orden usual, de izquierda a derecha: los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias, y Juan Carlos Navarro, de Ambiente. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 13/07/2026 13:14
Para ello, los ministros se reunirán periódicamente para discutir avances y compartir inquietudes para intercambiar información y validan aspectos regulatorios, ambientales, económicos y fiscales

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La Comisión de Alto Nivel realizó este lunes 13 de julio, una conferencia de prensa para brindar una radiografía tras la entrega del Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, realizado por la empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc.

La Comisión esta integrada por los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias, y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

Chapman fue el encargado de confirmar que la Comisión Nacional trabaja en la elaboración de las recomendaciones que serán presentadas al presidente de la República, José Raúl Mulino, en relación con el informe de la mina de Donoso.

Aclaró que, aunque no existe una fecha límite formal, el compromiso es entregar el documento antes de que finalice el 2026, dada la urgencia de definir el futuro del proyecto.

“No tenemos efectivamente lo equivalente a una fecha límite, pero sí hemos conversado de que esto definitivamente debemos llevar una relación al presidente antes que finalice el presente año. Esta situación angustiosa de indefinición nos preocupa a todos los panameños”, comentó el ministro de Economía.

Metodología

El ministro subrayó que la falta de decisiones no resuelve el problema y que la peor salida sería adoptar medidas sin capacidad técnica o recursos suficientes para ejecutarlas: “No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca. La peor decisión sería aquella que no pueda ejecutarse responsablemente o que carezca de dominio técnico”, dijo.

Chapman recordó que, al igual que ocurrió con la Caja de Seguro Social, el Gobierno mantiene el compromiso de entregar una recomendación seria y fundamentada al presidente.

En cuanto a la metodología, explicó que los ministros se reúnen periódicamente para discutir avances y compartir inquietudes. Cada cartera, dijo, ha conformado equipos de trabajo coordinados entre sí, que intercambian información y validan aspectos regulatorios, ambientales, económicos y fiscales.

“Es importante que haya comunicación y coordinación entre los ministerios, porque algunos temas son primordialmente de regulación minera, otros ambientales, otros económicos y fiscales, y en ciertas ocasiones hasta ligados. De allí la necesidad de mantener ese intercambio constante”, sentenció el ministro del MEF.

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