Comisión de Alto Nivel entregará recomendaciones sobre Cobre Panamá antes que culmine el 2026

La Comisión de Alto Nivel realizó este lunes 13 de julio, una conferencia de prensa para brindar una radiografía tras la entrega del Informe Final de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, realizado por la empresa multinacional suiza SGS Panama Control Services Inc.

La Comisión esta integrada por los ministros Felipe Chapman, de Economía y Finanzas; Julio Moltó, de Comercio e Industrias, y Juan Carlos Navarro, de Ambiente.

Chapman fue el encargado de confirmar que la Comisión Nacional trabaja en la elaboración de las recomendaciones que serán presentadas al presidente de la República, José Raúl Mulino, en relación con el informe de la mina de Donoso.

Aclaró que, aunque no existe una fecha límite formal, el compromiso es entregar el documento antes de que finalice el 2026, dada la urgencia de definir el futuro del proyecto.

“No tenemos efectivamente lo equivalente a una fecha límite, pero sí hemos conversado de que esto definitivamente debemos llevar una relación al presidente antes que finalice el presente año. Esta situación angustiosa de indefinición nos preocupa a todos los panameños”, comentó el ministro de Economía.