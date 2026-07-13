Comisión de Alto Nivel entregará recomendaciones sobre Cobre Panamá antes que culmine el 2026

El ministro subrayó que la falta de decisiones no resuelve el problema y que la peor salida sería adoptar medidas sin capacidad técnica o recursos suficientes para ejecutarlas: <i><b>'No tomar una decisión no hace que el problema desaparezca. La peor decisión sería aquella que no pueda ejecutarse responsablemente o que carezca de dominio técnico',</b></i> dijo. Chapman recordó que, al igual que ocurrió con la Caja de Seguro Social, el Gobierno mantiene el compromiso de entregar una recomendación seria y fundamentada al presidente. En cuanto a la metodología, explicó que los ministros se reúnen periódicamente para discutir avances y compartir inquietudes. Cada cartera, dijo, ha conformado equipos de trabajo coordinados entre sí, que intercambian información y validan aspectos regulatorios, ambientales, económicos y fiscales.<i><b>'Es importante que haya comunicación y coordinación entre los ministerios, porque algunos temas son primordialmente de regulación minera, otros ambientales, otros económicos y fiscales, y en ciertas ocasiones hasta ligados. De allí la necesidad de mantener ese intercambio constante'</b></i>, sentenció el ministro del MEF.