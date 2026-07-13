Camacho pide votar la conformación de las comisiones si no hay consenso entre las bancadas

El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, pidió este lunes acelerar la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y sostuvo que, si las bancadas no alcanzan un consenso, el proceso debe resolverse mediante una votación. A pocos días de cumplirse el plazo para instalar las 15 comisiones permanentes, Camacho aseguró que no comprende la demora en las negociaciones. ”La verdad, no entiendo cuál es la demora”, afirmó. Según explicó, parte del retraso obedeció a que algunas bancadas definieron recientemente la cantidad de diputados que las integran, información necesaria para distribuir proporcionalmente los puestos dentro de las comisiones. No obstante, insistió en que el proceso no debe prolongarse más. ”Yo creo que nos estamos estancando por gusto”, manifestó.

Si no hay acuerdo, “vamos a votación”

El diputado señaló que el Reglamento Interno contempla mecanismos para resolver la integración de las comisiones cuando no existe consenso político. ”Si hay consenso, perfecto. Si no podemos, vamos a votación”, expresó. Camacho agregó que ninguna bancada ha cedido todavía la presidencia de la Comisión de Presupuesto, considerada una de las más importantes del Legislativo por su papel en la aprobación del presupuesto general del Estado, traslados de partidas y créditos adicionales. ”Ninguna bancada ha cedido nada todavía. Todas tienen sus aspiraciones”, indicó.

No buscará cargos directivos

El diputado también adelantó que aspira a integrar las comisiones de Economía y Finanzas y de Salud, aunque descartó competir por una vicepresidencia o presidencia. ”Estoy interesado en ser miembro. No me interesa un cargo directivo”, afirmó. Explicó que, tras haber presidido durante dos años consecutivos la Comisión de Gobierno, considera suficiente esa experiencia.

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