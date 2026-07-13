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Política

Camacho pide votar la conformación de las comisiones si no hay consenso entre las bancadas

El diputado Luis Eduardo Camacho afirmó que la Asamblea debe resolver cuanto antes la integración de las comisiones permanentes, incluso mediante votación.
El diputado Luis Eduardo Camacho afirmó que la Asamblea debe resolver cuanto antes la integración de las comisiones permanentes, incluso mediante votación. Adolfo Berrios | La Estrella de Panamá
Por
Darine Waked
  • 13/07/2026 12:43
El diputado de Realizando Metas afirmó que la Asamblea se encuentra estancada y pidió resolver mediante votación la integración de las comisiones permanentes

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El diputado de Realizando Metas (RM), Luis Eduardo Camacho, pidió este lunes acelerar la conformación de las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional y sostuvo que, si las bancadas no alcanzan un consenso, el proceso debe resolverse mediante una votación.

A pocos días de cumplirse el plazo para instalar las 15 comisiones permanentes, Camacho aseguró que no comprende la demora en las negociaciones.

”La verdad, no entiendo cuál es la demora”, afirmó.

Según explicó, parte del retraso obedeció a que algunas bancadas definieron recientemente la cantidad de diputados que las integran, información necesaria para distribuir proporcionalmente los puestos dentro de las comisiones.

No obstante, insistió en que el proceso no debe prolongarse más.

”Yo creo que nos estamos estancando por gusto”, manifestó.

Si no hay acuerdo, “vamos a votación”

El diputado señaló que el Reglamento Interno contempla mecanismos para resolver la integración de las comisiones cuando no existe consenso político.

”Si hay consenso, perfecto. Si no podemos, vamos a votación”, expresó.

Camacho agregó que ninguna bancada ha cedido todavía la presidencia de la Comisión de Presupuesto, considerada una de las más importantes del Legislativo por su papel en la aprobación del presupuesto general del Estado, traslados de partidas y créditos adicionales.

”Ninguna bancada ha cedido nada todavía. Todas tienen sus aspiraciones”, indicó.

No buscará cargos directivos

El diputado también adelantó que aspira a integrar las comisiones de Economía y Finanzas y de Salud, aunque descartó competir por una vicepresidencia o presidencia.

”Estoy interesado en ser miembro. No me interesa un cargo directivo”, afirmó.

Explicó que, tras haber presidido durante dos años consecutivos la Comisión de Gobierno, considera suficiente esa experiencia.

Cuestiona las reformas al Reglamento Interno

Durante la entrevista, Camacho también criticó varias de las propuestas que actualmente se discuten para modificar el Reglamento Interno de la Asamblea.

A su juicio, iniciativas como prohibir el nombramiento de familiares o descontar salario a los diputados ausentes responden más a una estrategia política que a vacíos legales.

”El problema del reglamento interno no es el texto. El problema es que muchos de los que quieren reformarlo ni siquiera se lo conocen”, sostuvo.

Añadió que el nepotismo ya está regulado por la legislación vigente y que incorporar nuevamente esa prohibición al Reglamento constituiría una duplicidad normativa.

Asimismo, rechazó la propuesta de descontar el salario a diputados que no asistan al pleno, al considerar que el trabajo de un parlamentario no se limita a las sesiones legislativas.

”Soy diputado las 24 horas del día”, afirmó, al explicar que sus funciones también incluyen reuniones comunitarias, gestiones institucionales y otras actividades fuera del Palacio Justo Arosemena.

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