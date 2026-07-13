Camacho pide votar la conformación de las comisiones si no hay consenso entre las bancadas

Durante la entrevista, <b>Camacho </b>también criticó varias de las propuestas que actualmente se discuten para modificar el <b>Reglamento Interno de la Asamblea</b>.A su juicio, iniciativas como<b> prohibir el nombramiento de familiares o descontar salario a los diputados ausentes responden más a una estrategia política que a vacíos legales</b>.'El problema del reglamento interno no es el texto.<b> El problema es que muchos de los que quieren reformarlo ni siquiera se lo conocen</b>', sostuvo.Añadió que <b>el nepotismo ya está regulado por la legislación vigente</b> y que incorporar nuevamente esa prohibición al <b>Reglamento </b>constituiría una duplicidad normativa.Asimismo, <b>rechazó la propuesta de descontar el salario a diputados que no asistan al pleno</b>, al considerar que el trabajo de un parlamentario no se limita a las sesiones legislativas.<b>'Soy diputado las 24 horas del día'</b>, afirmó, al explicar que sus funciones también incluyen reuniones comunitarias, gestiones institucionales y otras actividades fuera del <b>Palacio Justo Arosemena</b>.