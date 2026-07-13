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Desmantelan red que desapareció más de un millón en juntas comunales

Cinco personas son aprehendidas por presunto peculado doloso agravado
Cinco personas son aprehendidas por presunto peculado doloso agravado PGN
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/07/2026 10:23
Los resultados se dan tras la operación “Fondo Claro” que dejó cinco personas aprehendidas por un presunto desfalco al Estado

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Cinco personas fueron aprehendidas en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién durante el desarrollo de la operación “Fondo Claro”, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado en perjuicio del Estado.

Entre los aprehendidos figuran un exrepresentante del corregimiento de Ponuga, quien ejerció el cargo durante los periodos 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024, así como cuatro extesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas. De acuerdo con las investigaciones, el presunto perjuicio económico al Estado asciende a aproximadamente 1,471,640.75 dólares.

Investigación revela presuntos desembolsos sin la documentación que sustentara los pagos

Las capturas se realizaron mediante diligencias judiciales desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional.

Los cinco aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas para la realización de las audiencias correspondientes y la presentación de las solicitudes del Ministerio Público.

Según las investigaciones, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la emisión de cheques destinados a la compra de materiales de construcción para proyectos de mejoramiento de viviendas, donaciones a beneficiarios de programas de asistencia social y pagos por servicios prestados. No obstante, dichos desembolsos presuntamente carecen de la documentación que respalde su ejecución, lo que habría ocasionado una posible afectación al patrimonio público.

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