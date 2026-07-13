Desmantelan red que desapareció más de un millón en juntas comunales

Cinco personas fueron aprehendidas en las provincias de Veraguas, Herrera y Darién durante el desarrollo de la operación “Fondo Claro”, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, como parte de una investigación por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado en perjuicio del Estado. Entre los aprehendidos figuran un exrepresentante del corregimiento de Ponuga, quien ejerció el cargo durante los periodos 2009-2014, 2014-2019 y 2019-2024, así como cuatro extesoreros de juntas comunales de la provincia de Veraguas. De acuerdo con las investigaciones, el presunto perjuicio económico al Estado asciende a aproximadamente 1,471,640.75 dólares.

Investigación revela presuntos desembolsos sin la documentación que sustentara los pagos