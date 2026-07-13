Desmantelan red que desapareció más de un millón en juntas comunales

Las capturas se realizaron mediante diligencias judiciales desarrolladas por la Procuraduría General de la Nación, con el apoyo de la Policía Nacional. Los cinco aprehendidos serán puestos a órdenes de un juez de garantías en las próximas horas para la realización de las audiencias correspondientes y la presentación de las solicitudes del Ministerio Público.<b>Según las investigaciones, las presuntas irregularidades estarían relacionadas con la emisión de cheques destinados a la compra de materiales de construcción para proyectos de mejoramiento de viviendas, donaciones a beneficiarios de programas de asistencia social y pagos por servicios prestados. No obstante, dichos desembolsos presuntamente carecen de la documentación que respalde su ejecución, lo que habría ocasionado una posible afectación al patrimonio público.</b>