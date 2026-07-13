Primas retroceden 0.3% en mayo mientras los siniestros se disparan 16%

El mercado de seguros muestra señales de desaceleración en su ritmo mensual, a pesar de mantener un balance positivo en el acumulado del año.

Al cierre de mayo de 2026, el valor de las primas suscritas sumó $907,662 millones, lo que representa un crecimiento de 4.9% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando alcanzó los $865,261 millones, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).

En el desglose por ramo de enero a mayo, los Indicadores Económicos Mensuales del INEC detallan un avance generalizado donde aumentaron las primas de accidentes personales un 12.3%, vida individual un 11.6%, automóviles un 10.4%, otros transportes (que incluye transporte de carga y casco) un 10.2%, salud un 9.6%, fianza un 5.3%, otros (riesgos diversos y vida industrial) un 3.9% y colectivo de vida un 0.8%.

En la acera opuesta, el desempeño acumulado se vio afectado por el ramo de incendio y multirriesgos que cayó un 10.0%, mientras que los ramos técnicos se desplomaron un 24.5%. En este balance de cinco meses, las obligaciones generales del sector se mantuvieron estables, con siniestros pagados que disminuyeron un ligero 0.2%.

Indicadores de mayo

Sin embargo, el análisis aislado del indicador mensual de mayo revela un comportamiento distinto y una presión directa sobre el negocio. Durante el quinto mes, el valor de las primas de seguro suscritas alcanzó los $162,675 millones, lo que significa una reducción de $44,973 millones —un descenso de -0.3%— respecto a los $207,648 millones totalizados en abril.

Este retroceso mensual estuvo condicionado por el desempeño negativo en las primas suscritas de ramos técnicos que cayeron -43.3%, incendio y multirriesgos con un -37.1%, otros transportes con un -15.3%, accidentes personales con un -12.9% y fianzas con un -8.2%.

Estos números no pudieron ser compensados en la recaudación total a pesar de los incrementos reportados en otros ramos con un 14.8%, salud con un 12.2%, vida individual con un 9.2%, automóviles con un 4.4% y colectivo de vida con un 3.0%.

El factor clave de este periodo se concentró en la siniestralidad, ya que los siniestros pagados aumentaron un 16.0% en comparación con el mes anterior, marcando una brecha importante frente a la tendencia a la baja observada en el consolidado anual.