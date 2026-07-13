Irma Hernández: nuevo pliego del teleférico no incorpora propuestas de la Alcaldía y se publicó sin consulta previa

<b>Hernández </b>también cuestionó la forma en que se elaboró el nuevo pliego de cargos.Según indicó, la<b> Alcaldía de San Miguelito no participó en la preparación de esta segunda versión de la licitación</b>.'<b>Conocimos el nuevo pliego al mismo tiempo que el resto del país. No fuimos consultados previamente sobre esta nueva versión de la licitación</b>', manifestó.Pese a ello, expresó su expectativa de que el proceso avance con transparencia y logre atraer empresas interesadas en ejecutar la obra.'Lo más importante es que el proyecto pueda avanzar, pero que lo haga garantizando que <b>responda a las necesidades reales de las comunidades de San Miguelito</b>', indicó.