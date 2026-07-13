Irma Hernández: nuevo pliego del teleférico no incorpora propuestas de la Alcaldía y se publicó sin consulta previa

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, aseguró en entrevista con La Estrella de Panamá que el nuevo pliego de cargos para la licitación del teleférico Panamá–San Miguelito no incluye las propuestas presentadas por el municipio y reveló que la Alcaldía conoció el documento el mismo día en que fue publicado en PanamaCompra, sin haber sido consultada previamente. Las declaraciones de Hernández se producen tras la publicación de la segunda licitación del proyecto, cuyo precio de referencia fue reducido a 270 millones de dólares y que busca adjudicar la construcción de la obra luego de que el primer proceso fuera cancelado. ”La nueva licitación del proyecto del teleférico representa una oportunidad para generar empleo para los residentes de San Miguelito y mejorar la movilidad en el distrito”, afirmó la alcaldesa. No obstante, reiteró que la administración municipal mantiene reservas sobre el enfoque del proyecto. ”Nuestra posición se mantiene. Consideramos que este es un proyecto relevante y necesario. Sin embargo, nos preocupa que no se plantee de manera integral y que no incorpore las propuestas que hemos presentado”, sostuvo.

Las propuestas que quedaron fuera

Al ser consultada sobre si el nuevo pliego recoge las necesidades planteadas por la Alcaldía, Hernández respondió de forma categórica. ”No. El nuevo pliego no incorpora las solicitudes que hemos presentado”, afirmó. Entre esas propuestas mencionó la construcción de un Centro de Orientación Infantil y Familiar (COIF) junto a la futura estación de Torrijos Carter, una necesidad identificada por el municipio durante sus diagnósticos comunitarios. Asimismo, explicó que la Alcaldía había solicitado que varias estaciones incluyeran espacios logísticos y comerciales para reubicar a los comerciantes que pudieran verse afectados por la construcción, aprovechando la actividad económica que generará el teleférico. ”Nuestra visión siempre ha sido que este proyecto también sirva para resolver necesidades históricas de las comunidades”, señaló. La alcaldesa insistió en que la obra debe trascender su función como sistema de transporte y convertirse en un proyecto de transformación urbana que incorpore infraestructura comunitaria, espacios públicos, iluminación, seguridad y acceso a servicios.

”No fuimos consultados”

Hernández también cuestionó la forma en que se elaboró el nuevo pliego de cargos. Según indicó, la Alcaldía de San Miguelito no participó en la preparación de esta segunda versión de la licitación. ”Conocimos el nuevo pliego al mismo tiempo que el resto del país. No fuimos consultados previamente sobre esta nueva versión de la licitación”, manifestó. Pese a ello, expresó su expectativa de que el proceso avance con transparencia y logre atraer empresas interesadas en ejecutar la obra. ”Lo más importante es que el proyecto pueda avanzar, pero que lo haga garantizando que responda a las necesidades reales de las comunidades de San Miguelito”, indicó.

La Alcaldía promete acompañar a las comunidades