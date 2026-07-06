Nueva licitación reactiva el proyecto del teleférico entre Panamá y San Miguelito

El proyecto del teleférico entre los distritos de Panamá y San Miguelito volvió a ponerse en marcha este lunes con la publicación oficial del nuevo pliego de cargos en el portal PanamaCompra, luego de que el proceso anterior fuera declarado desierto por falta de propuestas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el inicio de la nueva licitación a través de su cuenta en la red social X, donde confirmó que el Metro de Panamá publicó los pliegos para contratar de manera integral el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la obra.

“El Teleférico de San Miguelito va”, escribió el mandatario al informar que el contrato comprenderá los servicios de diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, instalación, integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del sistema, además de una opción de mantenimiento.

De acuerdo con la información publicada en PanamaCompra, el acto corresponde a una licitación por mejor valor, modalidad que permite evaluar no solo el precio de las ofertas, sino también aspectos técnicos, financieros y de experiencia de los proponentes. El precio de referencia del proyecto asciende a $270 millones.

El contrato será adjudicado de forma global, por lo que una sola empresa o consorcio será responsable de ejecutar todas las fases del proyecto, desde la elaboración de los diseños hasta la entrega del sistema listo para operar.

El cronograma establece que la reunión previa y de homologación se realizará el próximo 28 de julio, mientras que la presentación y apertura de propuestas quedó fijada para el 18 de agosto.

Entre los requisitos para participar figuran la presentación de paz y salvo con la Dirección General de Ingresos y la Caja de Seguro Social, certificaciones de idoneidad técnica, una fianza de propuesta, el pacto de integridad, compromisos ambientales y de sostenibilidad, así como la documentación que acredite la existencia legal de las empresas o consorcios participantes. También deberán revelar la composición de su accionariado cuando corresponda, conforme a la legislación de contrataciones públicas.