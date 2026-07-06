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Nueva licitación reactiva el proyecto del teleférico entre Panamá y San Miguelito

El proyecto busca conectar comunidades de San Miguelito con la red del Metro de Panamá mediante un sistema de transporte por cable.
El proyecto busca conectar comunidades de San Miguelito con la red del Metro de Panamá mediante un sistema de transporte por cable. Archivo
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Darine Waked
  • 07/07/2026 00:00
El Metro de Panamá abrió una nueva convocatoria por $270 millones para diseñar, construir y poner en marcha el sistema de transporte aéreo

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El proyecto del teleférico entre los distritos de Panamá y San Miguelito volvió a ponerse en marcha este lunes con la publicación oficial del nuevo pliego de cargos en el portal PanamaCompra, luego de que el proceso anterior fuera declarado desierto por falta de propuestas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció el inicio de la nueva licitación a través de su cuenta en la red social X, donde confirmó que el Metro de Panamá publicó los pliegos para contratar de manera integral el diseño, construcción y puesta en funcionamiento de la obra.

“El Teleférico de San Miguelito va”, escribió el mandatario al informar que el contrato comprenderá los servicios de diseño, estudios complementarios, construcción, suministro, fabricación, instalación, integración, pruebas, certificación, puesta en marcha y entrega operativa del sistema, además de una opción de mantenimiento.

De acuerdo con la información publicada en PanamaCompra, el acto corresponde a una licitación por mejor valor, modalidad que permite evaluar no solo el precio de las ofertas, sino también aspectos técnicos, financieros y de experiencia de los proponentes. El precio de referencia del proyecto asciende a $270 millones.

El contrato será adjudicado de forma global, por lo que una sola empresa o consorcio será responsable de ejecutar todas las fases del proyecto, desde la elaboración de los diseños hasta la entrega del sistema listo para operar.

El cronograma establece que la reunión previa y de homologación se realizará el próximo 28 de julio, mientras que la presentación y apertura de propuestas quedó fijada para el 18 de agosto.

Entre los requisitos para participar figuran la presentación de paz y salvo con la Dirección General de Ingresos y la Caja de Seguro Social, certificaciones de idoneidad técnica, una fianza de propuesta, el pacto de integridad, compromisos ambientales y de sostenibilidad, así como la documentación que acredite la existencia legal de las empresas o consorcios participantes. También deberán revelar la composición de su accionariado cuando corresponda, conforme a la legislación de contrataciones públicas.

Una nueva oportunidad

La publicación de este nuevo proceso ocurre poco más de un mes después de que el Metro de Panamá declarara desierta la licitación anterior, al no recibir ninguna propuesta durante el acto de apertura celebrado el 28 de mayo.

En esa ocasión, el proyecto tenía un precio de referencia superior a los 278 millones de dólares, además del costo estimado del financiamiento. Aunque dos consorcios habían sido previamente precalificados, ninguno presentó una oferta.

Posteriormente, el Metro informó que revisaría las condiciones financieras, la distribución de riesgos y la viabilidad contractual del proyecto antes de convocar una nueva licitación.

Durante su informe a la Nación del pasado 1 de julio, Mulino reconoció que el proceso inicial no prosperó, pero aseguró que el Gobierno continuaría adelante con la iniciativa.

“El teleférico de San Miguelito será una realidad. La licitación no funcionó, pero avanzamos ahora en la estructuración técnica y financiera para poder poner en marcha una obra que transformará la movilidad de miles de panameños”, manifestó entonces el mandatario.

Un proyecto estratégico para la movilidad

El teleférico forma parte del paquete de proyectos de infraestructura impulsados por la administración de Mulino para fortalecer el sistema de transporte público.

La obra busca conectar comunidades de difícil acceso del distrito de San Miguelito con la red del Metro de Panamá mediante un sistema de transporte por cable, reduciendo los tiempos de desplazamiento y mejorando la conectividad para miles de residentes.

El Ejecutivo considera que el proyecto será una pieza clave dentro del desarrollo futuro de la red de transporte masivo del país, junto con la extensión de la Línea 3, la futura Línea 2A, la adquisición de nuevos trenes para la Línea 1 y el proyecto ferroviario Panamá-David.

Con la publicación del nuevo pliego de cargos, el proyecto entra nuevamente en fase de competencia, en la que empresas nacionales e internacionales podrán presentar sus propuestas para ejecutar una de las obras de movilidad urbana más ambiciosas contempladas por la actual administración.

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