Advertencias del Fenómeno de El Niño aumenta para finales del 2026: Panamá bajo alerta con el Canal y el agro

El fenómeno de El Niño se fortalece rápidamente y podría alcanzar categoría de “muy fuerte” para este 2026. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) prevé que entre octubre y diciembre de 2026, El Niño tendrá una probabilidad del 81%, lo que lo ubicaría entre los eventos más intensos registrados desde 1950. Mientras que el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) pronostica condiciones cálidas con unaprobabilidad del 100%, con permanencia hasta inicios de 2027. Los modelos señalan, con una probabilidad del81%, un pico de intensidad muy fuerte para el período octubre-diciembre. La NOAA subrayó que incluso los episodios más potentes no generan impactos uniformes en todas las regiones, pero sí inclinan las probabilidades hacia patrones climáticos extremos, como sequías prolongadas en algunas zonas y lluvias torrenciales en otras.

Panamá bajo alerta

Las recientes actualizaciones brindan un panorama sobre los desafíos que tendrán que asumir los países para comenzar a mitigar los impactos con la sequía. Por ejemplo, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) advirtió que entre julio y diciembre de 2026 se prevé un déficit de lluvias de hasta 55%, acompañado por un aumento de las temperaturas del aire entre 1 y 3°C y mayor sensación térmica. La directora Luz Graciela de Calzadilla recordó que los modelos internacionales del ENSO indican una probabilidad superior al 95% de que estas condiciones se mantengan. El IMHPA declaró oficialmente el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026, mientras que la NOAA lo confirmó el 12 de junio. Los años análogos —1997, 2002, 2009 y 2023— mostraron patrones similares, con episodios de fuerte a muy fuerte intensidad que prolongaron la temporada seca y afectaron gravemente la producción agropecuaria.

Acción

Ante este escenario, el Gobierno panameño aprobó la Resolución N. 53-26, que crea la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para dar seguimiento a los efectos adversos de El Niño. El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, aseguró que el gobierno trabaja junto a los productores para mitigar los efectos de la sequía prevista:

Inversión en sistemas de riego y perforadoras para garantizar agua en zonas críticas como Azuero y el Arco Seco.

Redirección de fondos: los subsidios tradicionales se sustituyen por inversiones en tecnología y riego.

Mesas de trabajo semanales con sectores agropecuarios para coordinar acciones.

Perforación de pozos para asegurar agua en abrevaderos.

El ministro del Mida también advirtió que el estrés calórico afecta al ganado, provocando enfermedades como el piro plasma, por lo que se evalúa apoyar al sector ganadero con medicinas y alimentos fibrosos para evitar pérdidas masivas. Linares reiteró que el abastecimiento de arroz está garantizado, con un consumo mensual de 788 mil quintales monitoreado por el Ejecutivo. La resolución de la Comisión Interinstitucional de Alto Nivel faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar traslados de partidas y solicitar créditos extraordinarios para contrataciones urgentes, e incluso pedir dispensa temporal de límites financieros ante la Asamblea Nacional si fuese necesario. La comisión, presidida por el Ministerio de Gobierno, tendrá 14 responsabilidades clave, entre ellas: coordinar acciones estatales, ejecutar perforación de pozos, promover planes de contingencia frente a sequías e incendios forestales, vigilar embalses y cuencas, y diseñar estrategias para proteger la salud de la población ante el calor extremo.

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