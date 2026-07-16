Advertencias del Fenómeno de El Niño aumenta para finales del 2026: Panamá bajo alerta con el Canal y el agro

El fenómeno de El Niño se fortalece rápidamente y podría alcanzar categoría de 'muy fuerte' para este 2026. La <b><a href="/tag/-/meta/noaa-administracion-nacional-oceanica-y-atmosferica">Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA)</a></b> prevé que entre octubre y diciembre de 2026, El Niño tendrá una probabilidad del 81%, lo que lo ubicaría entre los eventos más intensos registrados desde 1950.Mientras que el <b>Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (CIIFEN) </b>pronostica condiciones cálidas con unaprobabilidad del 100%, con permanencia hasta inicios de 2027. Los modelos señalan, con una probabilidad del81%, un pico de intensidad muy fuerte para el período octubre-diciembre.La NOAA subrayó que incluso los episodios más potentes no generan impactos uniformes en todas las regiones, pero sí inclinan las probabilidades hacia patrones climáticos extremos, como sequías prolongadas en algunas zonas y lluvias torrenciales en otras.