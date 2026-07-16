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Política

Segundo debate del reglamento de la Asamblea recibe más de 100 nuevas propuestas

Reformas al reglamento interno avanzan entre decenas de cambios.
Reformas al reglamento interno avanzan entre decenas de cambios. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 16/07/2026 17:12
El proyecto 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, sigue en segundo debate con más de un centenar de propuestas de modificación

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El proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, acumula más de un centenar de propuestas de modificación durante su discusión en segundo debate, un escenario que, según el primer vicepresidente del Legislativo, Manuel Cohen Salerno, refleja el interés de los diputados por revisar el funcionamiento interno del Órgano Legislativo.

Cohen sostuvo que la discusión se desarrolla de forma amplia para evitar cuestionamientos sobre la rapidez del trámite de una norma que regirá los procedimientos parlamentarios.

“Se ha dado un debate amplio, porque lo que no queremos es que se diga que se ha discutido este proyecto a tambor batiente”, afirmó el diputado.

El proyecto llegó al pleno después de ser consensuado en la Comisión de Credenciales. Sin embargo, durante el segundo debate los diputados presentaron más de 100 propuestas de modificación, una cifra que, según Cohen, supera lo esperado.

Pareciera como que se pretendiera hacer un nuevo proyecto”, comentó el diputado al referirse a la cantidad de cambios planteados.

Una reforma para cambiar las reglas del Legislativo

La iniciativa busca modificar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno, la norma que establece el funcionamiento administrativo y parlamentario de la Asamblea Nacional.

Entre otros aspectos, el reglamento fija el procedimiento para la discusión y aprobación de proyectos de ley, regula la conformación de las bancadas y de las comisiones permanentes, determina las facultades de la junta directiva y establece las normas de debate, votación y disciplina parlamentaria.

Por tratarse del marco que organiza el trabajo legislativo, cualquier modificación tiene efectos directos sobre la manera en que la Asamblea desarrolla sus sesiones y adopta decisiones.

Debate abierto

Cohen defendió que el pleno haya permitido la presentación de propuestas de todas las bancadas, aunque reconoció que el proyecto no aborda problemas que impactan directamente a la población.

“Este no es un proyecto de interés nacional que vaya a resolver los problemas de falta de trabajo, falta de agua o falta de medicina”, expresó.

No obstante, sostuvo que precisamente por tratarse de las reglas internas del Legislativo era importante permitir que todos los diputados participaran en la discusión y presentaran modificaciones.

Para el diputado, el elevado número de propuestas demuestra que distintos sectores buscan introducir cambios adicionales a los consensuados inicialmente en la Comisión de Credenciales.

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