Segundo debate del reglamento de la Asamblea recibe más de 100 nuevas propuestas

El proyecto de ley 594, que reforma el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, acumula más de un centenar de propuestas de modificación durante su discusión en segundo debate, un escenario que, según el primer vicepresidente del Legislativo, Manuel Cohen Salerno, refleja el interés de los diputados por revisar el funcionamiento interno del Órgano Legislativo.

Cohen sostuvo que la discusión se desarrolla de forma amplia para evitar cuestionamientos sobre la rapidez del trámite de una norma que regirá los procedimientos parlamentarios.

“Se ha dado un debate amplio, porque lo que no queremos es que se diga que se ha discutido este proyecto a tambor batiente”, afirmó el diputado.

El proyecto llegó al pleno después de ser consensuado en la Comisión de Credenciales. Sin embargo, durante el segundo debate los diputados presentaron más de 100 propuestas de modificación, una cifra que, según Cohen, supera lo esperado.