Segundo debate del reglamento de la Asamblea recibe más de 100 nuevas propuestas

'<b>Pareciera como que se pretendiera hacer un nuevo proyecto'</b>, comentó el diputado al referirse a la cantidad de cambios planteados.Una reforma para cambiar las reglas del Legislativo<b>La iniciativa busca modificar el Reglamento Orgánico del Régimen Interno,</b> la norma que establece el funcionamiento administrativo y parlamentario de la Asamblea Nacional.Entre otros aspectos, el reglamento fija el procedimiento para la discusión y aprobación de proyectos de ley, regula la conformación de las bancadas y de las comisiones permanentes, determina las facultades de la junta directiva y establece las normas de debate, votación y disciplina parlamentaria.Por tratarse del marco que organiza el trabajo legislativo, cualquier modificación tiene efectos directos sobre la manera en que la Asamblea desarrolla sus sesiones y adopta decisiones.