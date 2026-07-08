¿Cómo cobrar el Pase-U con la aplicación Punch by Caja de Ahorros? Paso a paso

Como parte de este proceso, desde este martes 7 y hasta el 11 de julio se realiza la entrega de las tarjetas Mastercard a los estudiantes beneficiarios de la provincia de Los Santos. El Ifarhu informó que la jornada continuará la próxima semana en las provincias de Herrera y Coclé.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) inició la implementación del nuevo sistema de pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U), que permitirá a los beneficiarios acceder al subsidio mediante la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros y una tarjeta débito Mastercard.

Paso a paso para cobrar el Pase-U con PUNCH

Según explicó la entidad, el cobro del beneficio se realizará a través de una tarjeta electrónica Mastercard, la cual será entregada una vez el acudiente complete el proceso de validación de datos en la aplicación PUNCH.

Para acceder al beneficio, los acudientes deberán seguir estos pasos:

Descargar la aplicación: Buscar e instalar

PUNCH by Caja de Ahorros desde la App Store o Google Play.

Completar el registro: Ingresar los datos personales solicitados en la aplicación para validar la información del beneficiario.

Retirar la tarjeta: Acudir al centro de entrega asignado, según el cronograma oficial del Ifarhu, presentando la cédula de identidad personal física y vigente.

Utilizar la tarjeta: Una vez activada, la tarjeta Mastercard podrá utilizarse en comercios autorizados para realizar compras relacionadas con gastos educativos.

El Ifarhu recordó que las fechas, horarios y centros de entrega pueden consultarse en el cronograma oficial publicado por la institución para cada provincia.