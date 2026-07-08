Dinamarca responde a Trump y rechaza cualquier intento de control de Groenlandia: ‘No está en venta’

Tras varias semanas de declaraciones que elevaron la tensión diplomática, <b>Trump moderó su discurso a principios de año al anunciar un acuerdo marco relacionado con Groenlandia</b> junto al secretario general de la <b>OTAN</b>, <b>Mark Rutte</b>.Sin embargo, los alcances y el contenido de ese entendimiento nunca fueron aclarados públicamente, por lo que continúan existiendo dudas sobre su alcance real.Las nuevas declaraciones del presidente estadounidense reavivan un tema que parecía haber perdido fuerza y vuelven a poner sobre la mesa el debate sobre la importancia estratégica de <b>Groenlandia</b> en el escenario geopolítico del <b>Ártico</b>.