Zhang Xiangyan llega a Panamá para asumir como nuevo embajador de China

El nuevo embajador de la <b>República Popular de China en Panamá,</b> Zhang Xiangyan, llegó este martes 7 de julio al país para asumir oficialmente sus funciones diplomáticas.A su llegada al aeropuerto fue recibido por<b> Ángela Alvarez</b>, directora general encargada de Protocolo y Ceremonial del Estado de<a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores"> Ministerio de Relaciones Exteriores</a>, así como funcionarios de la Embajada de China en Panamá.Zhang señaló que su gestión <b>está enfocada en ampliar la comunicación y la coordinación entre ambos países, profundizar la amistad entre los pueblos e impulsar nuevos avances en la cooperación práctica</b> en diferentes áreas, con el objetivo de generar beneficios para ambas naciones.<b>Zhang se convertiría en el tercer embajador de la República Popular de China en Panamá,</b> en un contexto donde ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 2017.El diplomático expresó que representa un<b> 'gran honor'</b> asumir el cargo y manifestó su disposición de trabajar en conjunto con el gobierno panameño y a distintos sectores de la sociedad.