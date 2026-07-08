Zhang Xiangyan llega a Panamá para asumir como nuevo embajador de China

El nuevo embajador de la República Popular de China en Panamá, Zhang Xiangyan, llegó este martes 7 de julio al país para asumir oficialmente sus funciones diplomáticas.

A su llegada al aeropuerto fue recibido por Ángela Alvarez, directora general encargada de Protocolo y Ceremonial del Estado de Ministerio de Relaciones Exteriores, así como funcionarios de la Embajada de China en Panamá.

Zhang señaló que su gestión está enfocada en ampliar la comunicación y la coordinación entre ambos países, profundizar la amistad entre los pueblos e impulsar nuevos avances en la cooperación práctica en diferentes áreas, con el objetivo de generar beneficios para ambas naciones.

Zhang se convertiría en el tercer embajador de la República Popular de China en Panamá, en un contexto donde ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 2017.

El diplomático expresó que representa un “gran honor” asumir el cargo y manifestó su disposición de trabajar en conjunto con el gobierno panameño y a distintos sectores de la sociedad.