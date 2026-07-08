Diputado Jairo Salazar propone endurecer medidas contra morosos de pensión alimenticia

La propuesta incluye medidas como la prohibición de salida del país para los deudores morosos, el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles, la retención de liquidaciones laborales y la suspensión temporal de membresías y plataformas digitales. Además, contempla mecanismos para perseguir el incumplimiento de la obligación alimentaria incluso cuando el deudor resida en el extranjero.Otro de los puntos del anteproyecto establece que las personas que hayan perdido su empleo podrán solicitar una revisión judicial del monto de la pensión alimenticia, con el objetivo de ajustarlo a su nueva capacidad económica, siempre bajo la evaluación de las autoridades competentes.La iniciativa deberá cumplir con el trámite legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional antes de ser debatida y, de ser aprobada, convertirse en ley.