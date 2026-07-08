Diputado Jairo Salazar propone endurecer medidas contra morosos de pensión alimenticia

El diputado Jairo Bolota Salazar presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca reformar la Ley No. 42 sobre pensión alimenticia, con el propósito de fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de esta obligación por parte de padres y madres morosos.

La iniciativa surge con el objetivo de endurecer las medidas contra quienes incumplen con el pago de la pensión alimenticia y, al mismo tiempo, brindar mayores herramientas legales a las autoridades para hacer efectiva esta responsabilidad.

El anteproyecto deberá cumplir con el proceso legislativo correspondiente antes de ser debatido y, de recibir el respaldo de los diputados, convertirse en ley.