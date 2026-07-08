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Política

Diputado Jairo Salazar propone endurecer medidas contra morosos de pensión alimenticia

El diputado ”Bolota” Salazar presenta proyecto para reforzar el cobro de la pensión alimenticia
El diputado ”Bolota” Salazar presenta proyecto para reforzar el cobro de la pensión alimenticia @jairobolota
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/07/2026 09:06
Una reforma a la Ley de Pensión Alimenticia busca endurecer las medidas contra padres y madres morosos.

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El diputado Jairo Bolota Salazar presentó ante la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca reformar la Ley No. 42 sobre pensión alimenticia, con el propósito de fortalecer los mecanismos que garanticen el cumplimiento de esta obligación por parte de padres y madres morosos.

La iniciativa surge con el objetivo de endurecer las medidas contra quienes incumplen con el pago de la pensión alimenticia y, al mismo tiempo, brindar mayores herramientas legales a las autoridades para hacer efectiva esta responsabilidad.

El anteproyecto deberá cumplir con el proceso legislativo correspondiente antes de ser debatido y, de recibir el respaldo de los diputados, convertirse en ley.

¿Qué propone la iniciativa?

La propuesta incluye medidas como la prohibición de salida del país para los deudores morosos, el embargo preventivo de bienes muebles e inmuebles, la retención de liquidaciones laborales y la suspensión temporal de membresías y plataformas digitales. Además, contempla mecanismos para perseguir el incumplimiento de la obligación alimentaria incluso cuando el deudor resida en el extranjero.

Otro de los puntos del anteproyecto establece que las personas que hayan perdido su empleo podrán solicitar una revisión judicial del monto de la pensión alimenticia, con el objetivo de ajustarlo a su nueva capacidad económica, siempre bajo la evaluación de las autoridades competentes.

La iniciativa deberá cumplir con el trámite legislativo correspondiente en la Asamblea Nacional antes de ser debatida y, de ser aprobada, convertirse en ley.

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