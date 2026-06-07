Embajadora Xu Xueyuan se despide de Panamá con mensaje de agradecimiento a la Cancillería

La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, se despidió este 7 de junio del país con un mensaje de agradecimiento dirigido a los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras concluir una gestión diplomática que se extendió por 818 días.

A través de sus redes sociales, la diplomática expresó su reconocimiento a quienes la acompañaron durante su estancia en Panamá.

“Al despedirme de Panamá, deseo expresar un agradecimiento muy especial a mis colegas del Ministerio de Relaciones Exteriores. A lo largo de estos años, he tenido el privilegio de trabajar con profesionales excepcionales y de forjar valiosas amistades. Su profesionalismo, apoyo y amistad ocuparán siempre un lugar especial en mi memoria y en mi corazón. ¡Muchas gracias!”, escribió Xu.

La publicación se produce días después de la recepción oficial de despedida celebrada en Ciudad de Panamá, donde la embajadora realizó su último discurso público antes de regresar a China.

Durante ese acto, Xu destacó los vínculos históricos entre ambos países, recordó el aporte de la comunidad china al desarrollo de Panamá y resaltó la cooperación bilateral en áreas como comercio, educación y cultura.

También anunció que los fondos obtenidos por la venta de obras de arte realizadas por su esposo, el pintor Wang Chengliang, serán donados a organizaciones benéficas panameñas.

La salida de Xu ocurre en momentos en que China impulsa el relevo de su representación diplomática en Panamá. La Estrella de Panamá conoció que Pekín ya solicitó el beneplácito para designar como nuevo embajador a Zhang Xiangyan, una petición que actualmente es evaluada por el Gobierno panameño.

El cambio se produce en un contexto de tensiones diplomáticas entre ambos países, luego de que autoridades chinas realizaran inspecciones y detenciones de embarcaciones con bandera panameña en puertos de ese país.

La situación coincidió además con las repercusiones internacionales derivadas del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y Panama Ports Company.

Xu Xueyuan inició funciones en Panamá en marzo de 2024 y, durante su gestión, mantuvo una activa presencia pública en temas relacionados con la relación bilateral, el comercio y la cooperación entre ambas naciones.

Su eventual sucesor, Zhang Xiangyan, cuenta con una trayectoria de más de dos décadas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Ha desempeñado funciones diplomáticas en Mozambique y Brasil, además de ocupar cargos de dirección dentro de la estructura administrativa de la cancillería china.

Panamá y China mantienen relaciones diplomáticas desde junio de 2017, cuando el gobierno del entonces presidente Juan Carlos Varela rompió los vínculos oficiales con Taiwán y estableció relaciones con la República Popular China.

Con su mensaje de despedida, Xu cerró oficialmente una etapa de la representación diplomática china en Panamá, marcada por el fortalecimiento de los intercambios económicos, culturales y educativos entre ambos países.