China respeta la soberanía de Panamá sobre el Canal, afirma embajadora Xu Xueyuan

La embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, aseguró este martes 2 de junio, en la última rueda de prensa que concede antes de concluir su misión diplomática en el país, que aunque China todavía no forma parte del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, su país siempre ha respetado dicho acuerdo y la soberanía panameña sobre la vía interoceánica.

“Una muestra de ello es que, en la década de 1960, bajo la iniciativa y el liderazgo de dirigentes chinos, China se solidarizó con el pueblo panameño en su lucha justa por recuperar la soberanía del Canal de Panamá, al otro lado del Pacífico. El Gobierno de China ha reiterado en múltiples ocasiones que respeta la soberanía panameña sobre el Canal, así como su neutralidad permanente”, destacó Xueyuan ante los periodistas.

Al ser consultada sobre la reticencia de Pekín a adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, vigente desde 1977, la diplomática señaló que, si Taiwán se retirara del acuerdo, China estaría dispuesta a incorporarse. En ese sentido, reiteró durante su última comparecencia ante los medios de comunicación que Taiwán es una “provincia china”.

La embajadora también subrayó el fortalecimiento del diálogo y la cooperación entre China y Panamá, al mencionar la reunión celebrada el pasado 23 de mayo entre el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, y su homólogo chino, Wang Yi, en Nueva York, al margen de una reunión de alto nivel en defensa de la Carta de las Naciones Unidas, realizada en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Xueyuan destacó el respaldo de ambas partes al multilateralismo, así como la “confirmación de las profundas conexiones culturales e históricas entre ambas naciones”.