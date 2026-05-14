Panamá evalúa beneplácito para nuevo embajador de China tras futura salida de Xu Xueyuan

La República Popular China decidió cambiar a su embajadora en Panamá, Xu Xueyuan, tras una evaluación realizada sobre su desempeño.

Por tal motivo, el país asiático espera que Panamá otorgue el beneplácito a su nuevo designado, Zhang Xiangyan, quien, entre otros cargos, fue embajador en El Salvador.

La Estrella de Panamá pudo conocer que el Gobierno panameño está evaluando la solicitud de China.

Esta situación surge en medio de la tensión diplomática entre China y Panamá debido a la inspección y detención, en puertos chinos, de buques con bandera panameña.

China reaccionó luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional el contrato ley entre el Estado panameño y Panama Ports Company, que administró hasta febrero los puertos de Balboa y Cristóbal.

Panamá y China mantienen relaciones diplomáticas desde 2017, luego de que el país centroamericano rompiera sus lazos con Taiwán durante la administración de Juan Carlos Varela.

Xu, quien comenzó sus labores en el país en marzo de 2024, ha expresado en distintas ocasiones sus opiniones sobre los temas bilaterales entre Panamá y la República Popular China.