PRD aspira a presidir al menos seis comisiones permanentes de la Asamblea

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) buscará presidir al menos seis comisiones permanentes de la Asamblea Nacional durante el nuevo período legislativo, entre ellas las de Presupuesto, Gobierno, Asuntos Agropecuarios y Salud.

El diputado perredista Raul Pineda informó que la bancada perredista está preparada para iniciar las negociaciones para la conformación de las comisiones legislativas y se mantiene a la espera de que otras bancadas, como la del Partido Panameñista y la coalición Vamos, presenten sus propuestas sobre las comisiones en las que desean participar.

Pineda señaló que el PRD considera prioritario tener presencia en las comisiones que abordan temas de alto impacto para el país, con el objetivo de incidir en la discusión de proyectos de ley relacionados con las finanzas públicas, la gobernabilidad, el sector agropecuario y la salud.

El diputado también rechazó que el respaldo brindado por la bancada perredista a la candidatura de Sherly Castañedas implique un acercamiento político con el Gobierno o un abandono de su rol como oposición.

Recordó que el año pasado el PRD igualmente apoyó la candidatura de Castañeda y esta no resultó electa, por lo que sostuvo que el respaldo responde a una decisión legislativa y no a un acuerdo político con el Ejecutivo.

Asimismo, reiteró que el PRD mantendrá una postura de oposición responsable, respaldando únicamente aquellas iniciativas que beneficien a la población panameña y rechazando los proyectos de ley que, a su juicio, puedan afectar los intereses de los ciudadanos.