Estados Unidos convierte el caso Panamá en símbolo de su disputa con China ante la sesión marítima de la OMI

Aunque la <b>Organización Marítima Internacional</b> tiene un carácter eminentemente técnico y regulatorio, <b>el discurso evidencia cómo ese foro también se ha convertido en un espacio para debatir asuntos relacionados con seguridad marítima, cadenas globales de suministro y competencia estratégica entre grandes potencias</b>.Para los expertos, <b>Estados Unidos</b> aprovechó la sesión para ampliar la discusión más allá de las normas marítimas tradicionales e introducir un mensaje dirigido a todos los Estados miembros.El objetivo, explican,<b> fue advertir sobre las implicaciones políticas que podría tener permitir el control extranjero de infraestructura considerada crítica para el comercio internacional</b>.