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Más de 65 viviendas afectadas por inundaciones en Almirante, Bocas del Toro

El Sinaproc indicó que las evaluaciones continúan.
El Sinaproc indicó que las evaluaciones continúan. Tomado de Radio Panamá
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 10/07/2026 08:05
De acuerdo con el informe preliminar del Sinaproc, el agua alcanzó aproximadamente dos pies de altura dentro de las residencias.

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Más de 65 viviendas resultaron afectadas por las inundaciones registradas en la barriada Aeropuerto, ubicada en el distrito de Almirante, provincia de Bocas del Toro, en la madrugada de este viernes 10 de julio informó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

De acuerdo con la entidad, personal de la institución se trasladó al área para verificar los daños y realizar la evaluación de las afectaciones ocasionadas por el aumento del nivel del agua en varias quebradas de la zona.

Según el informe preliminar del Sinaproc, el agua alcanzó aproximadamente dos pies de altura dentro de las residencias, impactando principalmente viviendas de una sola planta.

Los equipos de respuesta mantienen el monitoreo en la zona mientras continúan con el levantamiento de información para determinar las necesidades de las familias afectadas y coordinar la entrega de asistencia humanitaria.

El Sinaproc indicó que las evaluaciones continúan, por lo que la cifra de viviendas afectadas podría actualizarse conforme avance la inspección en el sector.

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